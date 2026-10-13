Liverpool : Barcola s'offre un avocat Ballon d'Or, il a trouvé le coupable

Qui a fait un communiqué hier pour la blessure d'Openda? L'olympique Lyonnais
On ne parle plus de foot là.
t as jamais du regarder la L2.... gestes moins maitrisés. ptdrrr tu te crois en U11. ce sont des pros, et deja en R1 , les gestes sont maitrisés hein, n importe quoi serieusement En plus si tu lisais correctement, je dis que ds les années 80 personne ne chialait au moindre contact, d ailleurs il n y avait pas bcp plus de blessures.... Sinon pour le "fait expres" c est juste pour ne pas fustiger un joueur qui comme sur Openda, ne fait pas non plus un attentat. donc l insulter , c est juste debile Sinon meme constat sur l autre teub de LETANG, la meme chose. Tu devrais regarder le premiere league.....
ah bon. montres moi le dernier article qui dit que l oM parle de l arbitrage. et fais la meme sur l OL. pour comparer stp
ouin ouin c est ton club le pire. pfff t as quel age toi. mon Dieu....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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