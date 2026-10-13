Liverpool : Barcola s'offre un avocat Ballon d'Or, il a trouvé le coupable

Liverpool : Barcola s'offre un avocat Ballon d'Or, il a trouvé le coupable

Premier League
parGael Anger
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Tout Liverpool cherche où sont partis les 140 millions d'euros dépensés pour faire venir Bradley Barcola. Une légende du club a pris sa défense avec des arguments étonnants.
Battu à domicile par Manchester City ce dimanche, Liverpool ne parvient pas à décoller et revit une saison comme la précédente, où le demi-millard d’euros dépensé sur le mercato n’avait pas permis de rivaliser pour le titre avec Manchester City et Arsenal. Les Reds sont déjà loin de la tête, et les premiers pas de Bradley Barcola sont compliqués. Maladroit, peu décisif, en difficulté sur le plan de la puissance, l’attaquant arrivé du PSG pour 140 millions d’euros reçoit une pluie de critiques.
Le joueur formé à l’OL pourra toujours garder son calme et se dire qu’il avait aussi connu cela à son arrivée à Paris, où « Bambi » se faisait massacrer par les supporters et les consultants. Mais à Liverpool, et avec un tel montant mis sur la table, la grogne est musclée. L’international français a toutefois trouvé un avocat de prestige, Ballon d’Or en 2001 et légende d’Anfield : Michael Owen.

C'est la faute de Mohamed Salah

Pour l’ancien attaquant, il est tout simplement victime de la réussite passée de Mohamed Salah, qui a créé d’énormes attentes à Liverpool. « Je sais que Barcola n’est là que depuis cinq matchs, mais même dans son cas, on se dit que le problème, c’est qu’il faut afficher des statistiques dignes de celles de Mo Salah pour justifier un transfert d’un tel montant. Quand on est un club, on se dit : “Très bien, nous dépensons autant d’argent, il faut que ces joueurs affichent des statistiques à la hauteur de cet investissement.” Et évidemment, personne ne sera en mesure d’approcher les chiffres de Mo Salah. C’est donc un problème », a expliqué Michael Owen sur le site de Goal. Dans une analyse qui comprend aussi les grosses sommes dépensées l’été précédent, notamment pour faire venir un Florian Wirtz qui ne donne pas non plus satisfaction.
Un argument prononcé par une légende des Reds qui ne va pas forcément calmer les supporters, qui commencent à trouver le temps long et n’ont pas du tout aimé le niveau affiché par Bradley Barcola depuis son arrivée en provenance du PSG.

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On ne parle plus de foot là.

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t as jamais du regarder la L2.... gestes moins maitrisés. ptdrrr tu te crois en U11. ce sont des pros, et deja en R1 , les gestes sont maitrisés hein, n importe quoi serieusement En plus si tu lisais correctement, je dis que ds les années 80 personne ne chialait au moindre contact, d ailleurs il n y avait pas bcp plus de blessures.... Sinon pour le "fait expres" c est juste pour ne pas fustiger un joueur qui comme sur Openda, ne fait pas non plus un attentat. donc l insulter , c est juste debile Sinon meme constat sur l autre teub de LETANG, la meme chose. Tu devrais regarder le premiere league.....

L'OL critique l'arbitrage, un chiffre clé fait très mal

ah bon. montres moi le dernier article qui dit que l oM parle de l arbitrage. et fais la meme sur l OL. pour comparer stp

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ouin ouin c est ton club le pire. pfff t as quel age toi. mon Dieu....

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