PL : City craque, c’est l’envol d’Arsenal

PSG : Les critiques pleuvent, Chevalier se bouche les oreilles

Faut être honnête. Ce n'est une question de croire en lui ou pas. Là il a démontré de grandes qualité au pied mais ses 4 erreurs (Tottenham, OM, Lille et Strasbourg) sont flagrantes. On voit qu'il n'est pas en confiance. Sur le 2eme peno de Leverkusen, jamais il doit rester dans ses 6 m avec un tel ballon en profondeur. Face à Brest pareil il est hésitant a sortir et ça aurait pu encore coûter un but. Donnaruma savait a chaque match repartir d'une feuille blanche malgré un boulette au match précédent. Chevalier on sent qu'il gamberge et ça rien de pire pour un gardien. Il faut qu'il arrive a oublier l'erreur et a repartir d'une page blanche car sinon il y a risque de spirale car un gardien fait toujours des erreurs a un moment