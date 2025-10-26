ICONSPORT_275028_0042

PL : City craque, c’est l’envol d’Arsenal

Premier League26 oct. , 17:00
parGuillaume Conte
0
Grosse opération pour Arsenal en tête de la Premier League ce dimanche. Après la défaite de Liverpool, c’est Manchester City qui a perdu sur le terrain d’Aston Villa sur le score de 1-0. Résultat, c’st Arsenal qui fait la très bonne opération avec sa victoire 1-0 sur Crystal Palace, grâce au but de l’ancien des Eagles, Eze. Le podium est bluffant après neuf journées, puisqu’Arsenal compte 4 points d’avance sur Bournemouth et 5 sur Sunderland. 

Premier League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
22971116313
2
AFC Bournemouth
18953116115
3
T. Hotspur
17952217710
4
Sunderland
1795221174
5
M. City
16951317710
Tout afficher
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
LOSC Lille
179522221111
5
Monaco
17952218135
6
Strasbourg
16851217107
7
O. Lyonnais
1585031183
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

