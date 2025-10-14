Mateta France

MU fonce sur le nouveau chouchou des Bleus

Premier League14 oct. , 22:00
parQuentin Mallet
0
Fraîchement sélectionné en équipe de France A, Jean-Philippe Mateta nourrit aussi l'actualité mercato avec un intérêt prononcé de Manchester United pour un recrutement l'été prochain.
Il n'est jamais trop tard pour qu'une carrière explose : Jean-Philippe Mateta en est une nouvelle preuve - s'il en fallait encore. A 28 ans, celui qui n'avait connu l'équipe de France que sous sa forme olympique pour les JO de Paris 2024 sous les ordres de Thierry Henry a enfin franchi un cap lors de ce rassemblement d'octobre. Sélectionné par Didier Deschamps, l'attaquant de pointe de Crystal Palace s'est vu récompensé de sa grande régularité dans un championnat aussi exigeant que la Premier League.
J. Mateta

J. Mateta

FranceFrance Âge 28 Attaquant

Europa Conference League

Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs7
Buts2
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Titularisé lors du déplacement en Islande (2-2), l'ancien Lyonnais s'est même offert son premier but en Bleus. Un événement marquant qui va sans aucun doute lui faire franchir un cap dans sa carrière. Un autre pourrait d'ailleurs bien être passé à l'issue de la saison, alors que son nom est évoqué à Manchester United.

Mateta fait rêver Manchester United

Si l'on en croit les informations de Fichajes, Jean-Philippe Mateta a tapé dans l'œil de Manchester United. Les Red Devils ont déjà dépensé 225 millions d'euros l'été dernier pour remodeler leur secteur offensif, mais les recrues, et notamment Benjamin Sesko, n'apportent pas pleinement satisfaction pour le moment. En tout cas, suffisamment pas pour pousser la direction mancunienne à déjà réfléchir à d'autres recrutements.
Manchester United apprécie particulièrement son expérience en Premier League, alors qu'il a inscrit 30 buts lors de ses deux dernières saisons dans le championnat anglais sous les couleurs de Crystal Palace. Son profil est relativement rare puisqu'il allie puissance, vitesse et sens du but. Les Eagles ne sont pas forcément très enclins à le laisser partir, mais une offre d'au moins 50 millions d'euros suffirait à les faire réfléchir, indique le média espagnol. Il ne fait aucun doute que s'il continue sur sa lancée, Jean-Philippe Mateta s'assurera un avenir dans un club de plus grand standing. Surtout avec la Coupe du monde 2026 dans le viseur.
0
