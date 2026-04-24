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Matthias Jaissle grand favori pour entrainer Chelsea

Premier League24 avr. , 9:20
parGuillaume Conte
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Chelsea se cherche encore un nouvel entraineur, et les regards se tournent vers un jeune coach allemand qui fait du très bon travail en Arabie Saoudite : Matthias Jaissle.
Décevant en Ligue des Champions comme en championnat, sur le point de manquer la qualification pour la prochaine C1, Chelsea perd complètement pied en cette fin de saison. Liam Rosenior, venu pendant l’hiver pour essayer d’améliorer les choses, en a fait les frais et a donc pris la porte un peu plus de trois mois après son arrivée. La nature et le football ayant horreur du vide, la question se pose sur le nom de son successeur.

Il fait l'unanimité en Arabie Saoudite

Et à ce sujet, la presse anglaise est unanime. Matthias Jaissle se dégage comme le grand favori pour occuper le poste, avec une arrivée envisagée cet été. L’entraineur allemand est un jeune coach qui a fait ses classes au Danemark et en Autriche, avant de prendre les commandes d’Al-Ahli en Arabie saoudite. Il donne pleinement satisfaction en Saudi Pro League où il a dirigé plus de 100 matchs, ce qui n’est pas rien dans un club aussi ambitieux.
Son profil d’entraineur jeune, capable de souder un vestiaire et de faire gagner, a séduit les dirigeants de Chelsea, qui vont débuter les démarches pour lui faire une offre en vue de cet été. Il reste à savoir si le jeune entraineur allemand refusera la possibilité de faire un retour en Europe par la grande porte. En cas de refus, le club londonien a d’autres noms en tête, comme l’ancien sélectionneur allemand Julian Nagelsmann, et deux managers très demandés de Premier League : Andoni Iraola (Bournemouth) et Oliver Glasner (Crystal Palace).
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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