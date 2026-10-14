Manchester City : Son palmarès remis à zéro, Samir Nasri s’en fout

Manchester City : Son palmarès remis à zéro, Samir Nasri s’en fout

Premier League
parGael Anger
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Manchester City risque jusqu'à la suppression de ses titres gagnés pendant que le fair-play financier de la Premier League était bafoué. Samir Nasri pourrait perdre tous les titres de sa carrière.
En raison de plus de 100 violations des règles du fair-play financier de la Premier League, Manchester City risque une lourde sanction. Un gros retrait de points, une énorme amende, la suspension de ses dirigeants, une relégation en division inférieure, ou même le retrait des titres gagnés entre 2008 et 2016. Une période pendant laquelle Samir Nasri évoluait à Manchester City.
L’ancien petit prince de l’OM n’avait pas réussi à remplir son armoire à trophées avec Marseille (hormis deux coupes Intertoto) ni avec Arsenal. Il avait en revanche remporté deux fois la Premier League (2012 et 2014) et deux fois la Coupe de la Ligue (2014 et 2016), en plus d’un Community Shields (2012) avec les Sky Blues. Tout ça pourrait donc en théorie tomber aux oubliettes si jamais une sanction allant jusqu’au retrait des titres tombait dans les prochaines semaines.

Nasri rassuré par les dirigeants de City 

Actuellement consultant sur Canal+, Samir Nasri a été interrogé sur ce possible coup de balai assez incroyable, qui le laisserait sans trophée majeur dans sa carrière. « Inquiet ? Non. J’ai fait un message au président pour afficher mon soutien. Ils ont l’air plutôt confiants. Ils savent ce qu’il leur est reproché, ils sont plutôt confiants. J’ai cru voir à droite à gauche d’anciens joueurs donner leur opinion… OK, mais sur le terrain, on a gagné les titres. Ils peuvent nous les enlever, nous, on sait qu’on les a gagnés », a livré l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France sur la chaine cryptée.
La confiance de Manchester City reste toutefois très mesurée, car les dirigeants estimaient déjà qu’ils n’avaient aucune chance d’être jugés coupables en première instance, et ils n’ont cessé de rassurer Pep Guardiola ou Enzo Maresca en expliquant que le club ne craignait rien. Ce n’est désormais plus la même musique et cela pourrait bouleverser le palmarès du football anglais, et des joueurs de Manchester City, ou d’autres clubs si des formations venaient à récupérer des titres de la sorte.

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Habituellement je suis contre le psg en L1 mais favorable en LdC. Mais un but de cherki ce soir pour me ferais quand même très plaisir. Que le meilleur gagne et j'attends de voir un grand match.

Manchester City - PSG : Les compos (21h sur Canal+)

il a le droit d'être pour city, ne t'en déplaise. Même si personnellement je préfère les gens pour un club (city) que contre un club (psg). Je pense que sergio est hélas plus anti psg que pro city.

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