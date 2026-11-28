Selon Romain Molina, alors que le Tribunal Arbitral du Sport a décidé mardi que le Sénégal était finalement vainqueur de la CAN, le Maroc n'a toujours pas confirmé officiellement son souhait de contester cette décision. Les Lions de l'Atlas pourraient concéder la victoire.

La FRMF réitère sa détermination à engager l’ensemble des voies de recours juridiques possibles afin de contester cette décision du TAS », ont notamment précisé dans Dans la foulée de la décision du TAS de renverser la décision de la Confédération Africaine de Football et donc de redonner au Sénégal la victoire lors de la CAN, qui s'est déroulée en janvier dernier au Maroc, la Fédération royale marocaine de football avait été très claire. «», ont notamment précisé dans un communiqué les autorités marocaines . Une prise de position très forte afin de montrer que le Maroc n'était pas prêt à lâcher le trophée au Sénégal. Cependant, les jours passent et du côté de la fédération marocaine, on semble être un peu moins déterminé à croiser le fer sur ce sujet. C'est du moins ce que Romain Molina, qui révèle que tout le monde n'est pas d'accord pour continuer à contester le résultat de la finale.

Le Maroc tenté de passer à autre chose

Sur X (anciennement Twitter), le journaliste indépendant évoque un possible retrait de la Fédération royale marocaine de football dans ce dossier. « Contrairement à ce qui circule, la Fédération royale marocaine n'a toujours pas décidé si elle va faire appel de la décision du TAS Beaucoup en interne aimeraient passer à autre chose d'ailleurs, ce qui serait une sage décision... », explique Romain Molina, pas loin de penser que la décision du Tribunal arbitral du sport sera la dernière dans ce dossier. Et que donc le Sénégal est définitivement le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Du côté du Maroc, on n'a pas encore confirmé qu'un recours a été déposé, mais les médias locaux ont tordu le cou à une rumeur qui enflait en Afrique.