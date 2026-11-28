Maroc : Romain Molina lance une bombe sur la CAN
Selon Romain Molina, alors que le Tribunal Arbitral du Sport a décidé mardi que le Sénégal était finalement vainqueur de la CAN, le Maroc n'a toujours pas confirmé officiellement son souhait de contester cette décision. Les Lions de l'Atlas pourraient concéder la victoire.
Dans la foulée de la décision du TAS de renverser la décision de la Confédération Africaine de Football et donc de redonner au Sénégal la victoire lors de la CAN, qui s'est déroulée en janvier dernier au Maroc, la Fédération royale marocaine de football avait été très claire. « La FRMF réitère sa détermination à engager l’ensemble des voies de recours juridiques possibles afin de contester cette décision du TAS », ont notamment précisé dans un communiqué les autorités marocaines. Une prise de position très forte afin de montrer que le Maroc n'était pas prêt à lâcher le trophée au Sénégal. Cependant, les jours passent et du côté de la fédération marocaine, on semble être un peu moins déterminé à croiser le fer sur ce sujet. C'est du moins ce que Romain Molina, qui révèle que tout le monde n'est pas d'accord pour continuer à contester le résultat de la finale.
Le Maroc tenté de passer à autre chose
Sur X (anciennement Twitter), le journaliste indépendant évoque un possible retrait de la Fédération royale marocaine de football dans ce dossier. « Contrairement à ce qui circule, la Fédération royale marocaine n'a toujours pas décidé si elle va faire appel de la décision du TAS Beaucoup en interne aimeraient passer à autre chose d'ailleurs, ce qui serait une sage décision... », explique Romain Molina, pas loin de penser que la décision du Tribunal arbitral du sport sera la dernière dans ce dossier. Et que donc le Sénégal est définitivement le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Du côté du Maroc, on n'a pas encore confirmé qu'un recours a été déposé, mais les médias locaux ont tordu le cou à une rumeur qui enflait en Afrique.
Certains annonçaient en effet que la FRMF enviseagait de quitter la Confédération africaine de football pour rejoindre l'UEFA. « Déjà véhiculée au lendemain de la finale de la CAN 2025, cette rumeur a de nouveau été démentie par la FRMF. Au-delà du caractère fantaisiste de cette prétendue information, sa résurgence interpelle. Elle s’inscrit dans le prolongement du Maroc-bashing qui a accompagné l’organisation de la dernière Coupe d’Afrique des nations (...) Des accusations de corruption aux soupçons d’un arbitrage acquis à la cause du pays hôte, en passant par les fausses informations sur les conditions d’accueil des délégations africaines, le Maroc aura subi, tout au long de la CAN 2025, une campagne de dénigrement d’une rare intensité », fulmine Adil Azeroual, journaliste du média marocain Le 360 Sport.
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Ligue 1
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