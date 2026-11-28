Frustré après la défaite à Leipzig (3-1) mardi en Ligue des Champions, Florian Thauvin n’était pas d’humeur à commenter la performance du Racing Club de Lens. Son interview a beaucoup fait parler, y compris dans le vestiaire des Sang et Or.

Florian Thauvin n’avait manifestement pas envie de se présenter au micro de Dominique Armand. Après la défaite à Leipzig mardi en Ligue des Champions, l’ailier du Racing Club de Lens s’est débarrassé des questions du journaliste de Canal+ qui n’a même pas pu terminer son interview. Un comportement critiqué, ce qui explique probablement les excuses rapidement présentées par le Lensois. L’international tricolore a pris cette initiative avant d’avoir affaire à son entraîneur Didier Digard qui l’a soutenu en conférence de presse.

« Je n’ai pas eu besoin d’intervenir parce qu’il s’est rapidement rendu compte que la forme n’était pas bonne, donc le groupe s’est autogéré là-dessus, a réagi le coach des Sang et Or. C'est un exemple dans l’investissement et dans tout ce qu’il met en place pour être performant. Il a une mentalité de compétiteur. Il y a des bons et des moins bons côtés. On sait que c’est quelque chose qui doit se gérer. Mon rôle, c’est de l’aider à gérer ça et que ce soit le mieux perçu par le groupe. »

Si le successeur de Yannick Cahuzac n’a pas aimé la manière, Robin Risser, lui, s’étonne du traitement infligé à Florian Thauvin. Le gardien lensois juge normal le comportement de son coéquipier. « Je ne comprends pas tout ce qui est venu se dire après cette sortie médiatique. C’est la réaction d’un compétiteur qui est pleinement engagé dans le projet du club. Il s’est comporté en tant que capitaine. Est-ce que c’était la bonne façon ? Je ne sais pas. Après, c’est vous et votre interprétation. On est sortis frustrés de cette rencontre », a défendu le troisième portier de l’équipe de France, en désaccord avec son entraîneur sur cette polémique.