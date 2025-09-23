Man United trouve sa nouvelle priorité à Milan

L'été prochain, Mike Maignan sera en fin de contrat du côté de l'AC Milan. Et sauf surprise, l'international français devrait quitter le club lombard.

L'AC Milan a la chance de pouvoir compter dans ses rangs un joueur du niveau de Mike Maignan. L'ancien portier du LOSC a rendu d'énormes services aux Milanais. Mais plus le temps passe et plus une séparation s'annonce entre toutes les parties. Le gardien de but français sera en fin de contrat à l'issue de la saison et la tendance n'est pas à une prolongation. Surtout au vu des équipes intéressées par son profil.

Maignan, un avenir tracé à Manchester United ?

Selon des informations relayées par The Sun, Manchester United fait notamment partie des grands favoris pour signer Maignan. Les Red Devils se cherchent un numéro 1 de talent malgré l'arrivée récente au club de Senne Lammens. Le Français, qui pourrait donc signer libre de tout contrat, est une aubaine pour un Manchester United qui s'économiserait bien le prix d'un transfert.

Des contacts ont apparemment déjà eu lieu entre les représentants de l'ancien du PSG et Manchester United. Mike Maignan, qui multiplie les petits pépins physiques, va devoir faire un choix fort pour la suite de sa carrière. Surtout que la Coupe du monde 2026 approche à grands pas et que le gardien de but devra être débarrassé de la gestion de son avenir pour avoir la tête libérée et ainsi ne pas être perturbé avec les Bleus.

M. Maignan France • Âge 30 • Gardien UEFA Nations League Matchs 10 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Serie A Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coppa Italia Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

A noter qu'en cas de départ de Mike Maignan, l'AC Milan aurait coché le profil de Guillaume Restes pour prendre la relève. Un portier français pourrait donc en remplacer un autre. A 20 ans, le Toulousain ne cesse de progresser et pourrait donc franchir un cap en rejoignant le club lombard, qui aura de fortes ambitions en Italie mais aussi en Europe.