L'OL a vendu le nouveau De Bruyne à Manchester City

Si Guardiola arrive à élever son niveau dans cette partie du football, je pense que Cherki peut atteindre des chiffres très proches de ceux de Kevin De Bruyne- Gaël Clichy
Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club
Et toi tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu trolles pour exister, tu fais pitié.
faut dire ça a un Parisien surtout 🤣
1970 🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|8
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|5
|0
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|11
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|6
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|5
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|4
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|6
|6
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|5
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|5
|6
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|4
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|1
|2
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|2
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|4
|8
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
🔥 🇫🇷 Gaël Clichy : "Si Guardiola arrive à élever le niveau de Cherki dans la phase 'sans ballon', il peut vraiment arriver à des chiffres comme Kevin De Bruyne. Je n'ai jamais vu un joueur comme lui, avec autant de facilité."