L'OL a vendu le nouveau De Bruyne à Manchester City

Premier League11 sept. , 15:00
parCorentin Facy
Après une saison pleine à l’OL en 2024-2025, Rayan Cherki a fait l’objet d’un gros transfert à Manchester City pour 35 millions d’euros.
Auteur de 13 buts et 21 passes décisives sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais la saison dernière, Rayan Cherki a grandement contribué à la qualification de son club formateur pour l’Europa League. En guise de dernier cadeau, le joueur né à Lyon a permis aux Gones de récupérer 35 millions d’euros grâce à son transfert à Manchester City cet été. Pour l’international français (2 sélections), l’objectif est maintenant de s’imposer dans l’un des plus grands clubs du monde sous les ordres de Pep Guardiola.
Si Guardiola arrive à élever son niveau dans cette partie du football, je pense que Cherki peut atteindre des chiffres très proches de ceux de Kevin De Bruyne
- Gaël Clichy 
Cela risque de prendre un peu de temps, mais Gaël Clichy n’a aucun doute sur la réussite à venir de Rayan Cherki outre-Manche. Pour l’ancien défenseur d’Arsenal, qui a connu l’ancien joueur de l’OL avec l’équipe de France aux Jeux Olympiques, Rayan Cherki a toutes les qualités pour devenir le successeur de Kevin De Bruyne à Manchester City, avec des statistiques équivalentes. « Il a d’énormes progrès à faire dans la phase sans ballon, c’est son premier défaut. Mais si Pep arrive à élever son niveau dans cette partie du football, je pense qu’il peut atteindre des chiffres très proches de ceux de Kevin De Bruyne » a lancé sur RMC celui qui était l’adjoint de Thierry Henry lors des JO de Paris et qui a donc eu Rayan Cherki sous ses ordres.
« Cherki, je n’ai jamais vu ça. Je n’ai jamais vu un joueur avec autant de facilité dans les petits espaces. Par contre, quand tu perds le ballon, il faut pouvoir répondre présent, encore plus en Angleterre. C’est vraiment mon point d’interrogation sur Rayan » a ajouté Gaël Clichy avant de conclure. « En Premier League, il va falloir qu’il élève son niveau hors possession. City prend des buts sur des transitions, tu ne peux pas avoir un ou deux joueurs à la traîne dans ce compartiment de jeu ». A Rayan Cherki de jouer pour s’imposer à la fois du côté de Manchester City et pourquoi pas à l’avenir en équipe de France, où la concurrence est également très forte avec des joueurs tels que Dembélé, Olise ou encore Doué à son poste.
Derniers commentaires

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

Et toi tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu trolles pour exister, tu fais pitié.

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

faut dire ça a un Parisien surtout 🤣

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

1970 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

