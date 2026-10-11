Liverpool : L’arnaque Barcola, les Anglais sont choqués

Transféré du côté de Liverpool pour une somme record lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola continue de choquer les suiveurs de la Premier League… en mal.

Les débuts de Bradley Barcola chez les Reds de Liverpool sont très compliqués, voire même catastrophiques. Transféré en l’échange d’un chèque de 125 millions d’euros en provenance du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato d’été, l’attaquant de l’équipe de France devait avoir comme rôle de dynamiter le secteur offensif des Reds cette saison. Sauf qu’après six matchs toutes compétitions confondues et 336 minutes de temps de jeu cumulé depuis sa reprise en septembre dernier, Barcola n’a pas marqué le moindre but ni délivré la moindre passe décisive. Autant dire que les suiveurs de Liverpool commencent à sérieusement s’impatienter par rapport à un attaquant qui devait solutionner une grande partie des soucis offensifs des Reds... Et ce n’est pas la dernière prestation de l’ancien Lyonnais lors du choc face à Manchester City de ce dimanche après-midi qui a changé la donne.

Encore un mauvais match de Barcola

Si Liverpool a fini par couler après l’heure de jeu en perdant 0-3 sur sa pelouse d’Anfield face à une solide équipe de City et ses buteurs Haaland, Doku et Cherki, Barcola n’a rien montré de très bon devant son public. Titularisé dans le couloir gauche du 4-2-3-1 d’Andoni Iraola, le Français n’a tiré qu’une seule fois au but sans cadrer, il n’a réussi que 50 % de ses dribbles (3/6), et n’a touché que 39 ballons. Remplacé à la 88e par Chiesa, l’ancien ailier de Luis Enrique au PSG s’est donc une nouvelle fois attiré les foudres des supporters de Liverpool sur les réseaux sociaux.

Barcola prend cher à Liverpool