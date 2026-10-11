PL : Manchester City éteint Liverpool, c’est le carton plein

Toujours que des victoires pour Manchester City, qui a parfois souffert à Liverpool mais a fait la différence en quelques minutes à Anfield pour s'imposer 3-0.

Tout s’est joué à l’heure de jeu, quand Gravenberch a reçu un second avertissement sévère pour se faire exclure (62e). Dans la foulée, Haaland (0-1, 65e) et Doku (0-2, 68e) ont immédiatement puni les Reds. Cherki a fait gonfler le score (0-3, 78e). Manchester City a gagné ses six matchs en Premier League cette saison, et compte toujours trois points d’avant sur Arsenal. Liverpool glisse à une inquiétante 9e place, avec seulement deux victoires en six matchs.