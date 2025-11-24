Liverpool en crise, Arne Slot rate un rendez-vous

En grande difficulté à Liverpool, Arne Slot n’est pas d’humeur à célébrer une récompense individuelle. Le manager des Reds a planté une cérémonie à la dernière minute alors qu’il devait recevoir le trophée du meilleur entraîneur de l’année.

Liverpool n’y arrive toujours pas. Corrigé par Nottingham Forest (3-0) à Anfield samedi, le champion d’Angleterre vient de perdre six de ses sept derniers matchs en Premier League. Les Reds occupent une étonnante 11e place au classement, à 11 points du leader Arsenal. Sauf improbable rebondissement, le club qui a dépensé plus de 500 millions d'euros cet été ne conservera pas son titre. Ce n’est évidemment pas la priorité du moment pour les coéquipiers de Virgil van Dijk, plutôt focalisés sur l’état d’esprit perdu.

« Nous laissons tomber Arne Slot, c’est certain, a lâché le défenseur central et capitaine de Liverpool. Mais nous nous sommes aussi laissés tomber nous-mêmes. » La déclaration ne devrait pas rassurer le manager des Reds au moment où les rumeurs se multiplient. Dans la presse anglaise, on parle d’un possible licenciement si la situation n’évolue pas dans le bon sens. Les noms de potentiels successeurs circulent, y compris celui de son prédécesseur Jürgen Klopp. C’est dans ce contexte que le Néerlandais était attendu par la Northern Football Writers Association dimanche. Mais comme le rapporte le Daily Mail, le technicien a finalement refusé de se présenter à la cérémonie à la dernière minute.

Alors qu’il devait recevoir le trophée du meilleur entraîneur de l’année, l’ancien coach du Feyenoord Rotterdam a laissé un membre du club récupérer la récompense à sa place. On peut penser qu’Arne Slot n’était pas d’humeur à célébrer un prix individuel. En pleine crise sportive, le manager de Liverpool a sans doute préféré consacrer son temps à chercher des solutions pour redresser la barre. Nos confrères rappellent tout de même que son compatriote Erik ten Hag avait lui aussi boycotté cette cérémonie l’année dernière, avant d’être viré par Manchester United deux matchs plus tard…