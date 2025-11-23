jurgen klopp dement la rumeur real madrid iconsport 249364 0022 391484

Klopp rappelé en urgence par Liverpool

Premier League23 nov. , 23:20
parHadrien Rivayrand
0
Ce samedi en Premier League, Liverpool a été humilié à domicile par Nottingham Forest. La situation d'Arne Slot devient de plus en plus précaire dans la Mersey. 
Liverpool n'y arrive plus. Les Reds sont méconnaissables depuis quelques semaines et ont sombré une nouvelle fois en Premier League. Cette fois-ci contre Nottingham Forest à Anfield. Les hommes d'Arne Slot, malgré un recrutement XXL réalisé l'été dernier, ont du mal à briller collectivement, sans parler des individualités pas du tout au rendez-vous. L'entraineur de Liverpool est plus que jamais critiqué en Angleterre. Il se dit qu'il pourrait même être remercié prochainement. Si un nouvel entraîneur devait débarquer dans la Mersey, les fans de Liverpool veulent absolument un retour de Jurgen Klopp. 

Klopp de retour à Liverpool ?

C'est aussi le feeling des bookmakers, qui prédisent désormais un retour de l'Allemand pour remplacer Slot. Klopp est le favori à 4/1, avec l'entraîneur de Crystal Palace, Oliver Glasner, à 5/1 et Andoni Iraola de Bournemouth en troisième position. Ces dernières heures, le consultant de la BBC, Martin Keown, a notamment indiqué concernant la situation du Néerlandais à Liverpool : « Il faut reconnaître le mérite de Forest pour ce qu’ils font, mais la situation se dégrade rapidement pour Arne Slot. Bien sûr, c’était l’équipe de Jürgen Klopp et il a essayé d’y apporter des changements, mais il a dépensé 450 millions en joueurs et l’équipe régresse »
Liverpool

Liverpool

Premier League #11
D
D
V
V
D
Premier League
Premier League
Matchs12
V
Victoire6
M
Match nul0
D
Défaite6
Buts Marqués18
Buts Encaissés20

Matchs Récents

Tout afficher
22 novembre 2025 à 16:00
Premier League
LiverpoolLiverpool
0
3
Match terminé
Nottingham ForestNottingham Forest
09 novembre 2025 à 17:30
Premier League
Manchester CityManchester City
3
0
Match terminé
LiverpoolLiverpool

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
M. Salah
11.

M. Salah

EGYEGY Âge 33 Attaquant
Matchs12
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
C. Gakpo
18.

C. Gakpo

NEDNED Âge 26 Attaquant
Matchs12
Buts3
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Reste à savoir comment réagirait Klopp s'il était officiellement contacté par Liverpool. L'Allemand avait récemment déclaré qu'il ne voulait pas forcément revenir sur un banc de touche, préférant se concentrer sur ses activités avec Red Bull. En Angleterre, il avait rajouté qu'une signature dans un autre club que Liverpool ne lui conviendrait pas. La porte reste donc un peu ouverte pour un retour dans le nord de l'Angleterre, surtout que la situation devient catastrophique. Après 12 journées disputées en Premier League, les pensionnaires d'Anfield Road sont 11es avec 18 points. 
0
Articles Recommandés
Mbappe Real
Liga

Liga : Le Real Madrid évite le pire à Elche

Maignan Milan
Serie A

Serie A : Maignan offre le derby au Milan AC

Giroud LOSC
Ligue 1

L1 : Giroud voit double, le LOSC renverse Paris

Fil Info

22:57
Liga : Le Real Madrid évite le pire à Elche
22:46
Serie A : Maignan offre le derby au Milan AC
22:41
L1 : Giroud voit double, le LOSC renverse Paris
22:41
L1 : Programme TV et résultats de la 13e journée
22:30
Liverpool contacte le PSG et fait une offre de 160 ME
22:00
Benatia s'attaque aux médias et aux arbitres, les Marseillais l'adorent
21:40
Le Barça calme officiellement le PSG au mercato
21:20
FCN : Les arbitres ne respectent pas Nantes, Castro en a marre

Derniers commentaires

Zéro pointé, ce joueur de l'OL dégoûté

t es gentil gamin

OM : Un attaquant déjà annoncé au mercato d'hiver

Il est pas a vendre Greenwood

Benatia s'attaque aux médias et aux arbitres, les Marseillais l'adorent

Paris est au dessus on le sait et Benatia est une bénédiction pour L'OM.

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

L'OM c'est pauvre dans le jeu avec 33 buts en 13 matchs....pendant que tu t'extasies sur une equipe qui a +3 de goal average en mettant rarement plus d'un but par match....un peu de serieux 🤣

Zéro pointé, ce joueur de l'OL dégoûté

13 buts en 5 saisons pro ... j'attends plus rien de lui !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading