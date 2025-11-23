Klopp rappelé en urgence par Liverpool

Ce samedi en Premier League, Liverpool a été humilié à domicile par Nottingham Forest. La situation d'Arne Slot devient de plus en plus précaire dans la Mersey.

Liverpool n'y arrive plus. Les Reds sont méconnaissables depuis quelques semaines et ont sombré une nouvelle fois en Premier League. Cette fois-ci contre Nottingham Forest à Anfield. Les hommes d'Arne Slot, malgré un recrutement XXL réalisé l'été dernier, ont du mal à briller collectivement, sans parler des individualités pas du tout au rendez-vous. L'entraineur de Liverpool est plus que jamais critiqué en Angleterre. Il se dit qu'il pourrait même être remercié prochainement. Si un nouvel entraîneur devait débarquer dans la Mersey, les fans de Liverpool veulent absolument un retour de Jurgen Klopp.

Klopp de retour à Liverpool ?

C'est aussi le feeling des bookmakers, qui prédisent désormais un retour de l'Allemand pour remplacer Slot. Klopp est le favori à 4/1, avec l'entraîneur de Crystal Palace, Oliver Glasner, à 5/1 et Andoni Iraola de Bournemouth en troisième position. Ces dernières heures, le consultant de la BBC, Martin Keown, a notamment indiqué concernant la situation du Néerlandais à Liverpool : « Il faut reconnaître le mérite de Forest pour ce qu’ils font, mais la situation se dégrade rapidement pour Arne Slot. Bien sûr, c’était l’équipe de Jürgen Klopp et il a essayé d’y apporter des changements, mais il a dépensé 450 millions en joueurs et l’équipe régresse ».

Liverpool Premier League # 11 D D V V D Premier League Matchs 12 V Victoire 6 M Match nul 0 D Défaite 6 Buts Marqués 18 Buts Encaissés 20 Matchs Récents Tout afficher 22 novembre 2025 à 16:00 Premier League Liverpool 0 — 3 Match terminé Nottingham Forest 09 novembre 2025 à 17:30 Premier League Manchester City 3 — 0 Match terminé Liverpool Meilleurs Joueurs Tout afficher 11 . M. Salah EGY • Âge 33 • Attaquant Matchs 12 Buts 4 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 18 . C. Gakpo NED • Âge 26 • Attaquant Matchs 12 Buts 3 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Reste à savoir comment réagirait Klopp s'il était officiellement contacté par Liverpool. L'Allemand avait récemment déclaré qu'il ne voulait pas forcément revenir sur un banc de touche, préférant se concentrer sur ses activités avec Red Bull. En Angleterre, il avait rajouté qu'une signature dans un autre club que Liverpool ne lui conviendrait pas. La porte reste donc un peu ouverte pour un retour dans le nord de l'Angleterre, surtout que la situation devient catastrophique. Après 12 journées disputées en Premier League, les pensionnaires d'Anfield Road sont 11es avec 18 points.