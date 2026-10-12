Barcola Liverpool

Barcola vaut 14ME pas 140ME, ouragan à Liverpool

Premier League
parJérôme Capton
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Auteur d'une prestation très médiocre contre Manchester City, Bradley Barcola est sous un déluge de critiques à Liverpool. Le prix payé pour le faire venir du PSG, 140 millions d'euros, revient comme un boomerang.
Après de longues semaines de négociations, le Paris Saint-Germain et Liverpool se sont entendus cet été pour la signature de Bradley Barcola chez les Reds moyennant 140 millions d'euros, bonus inclus. La venue de l'ailier tricolore a suscité un énorme enthousiasme du côté d'Anfield où les supporters avaient vu les prestations de l'ancien Lyonnais sous le maillot du PSG en Ligue des champions. Mais le premier bilan de Bradley Barcola est désastreux, et au lendemain du carton de Manchester City à Liverpool, un match durant lequel le double champion d'Europe a été invisible, la presse se déchaîne contre lui.

Barcola c'est zéro but et zéro passe décisive

Le média en ligne The Touchline fait un bilan désastreux des débuts de Bradley Barcola avec le club de la Mersey : « Barcola a inscrit 0 but et délivré 0 passe décisive lors de ses 10 premiers matchs de la saison toutes compétitions confondues. Liverpool a payé 140 M€ pour lui. » Un message vu plus d'un million de fois sur X (anciennement Twitter). De son côté, le site TeamTalk est tout aussi brutal au sujet de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain arrivé au dernier mercato chez les Reds.
Steve Pearson, journaliste pour TeamTalk, n'y va pas par quatre chemins et pense que le club anglais a dépensé trop d'argent pour faire signer l'attaquant du PSG. « Liverpool a courtisé Barcola tout au long de l'été, faisant finalement de l'international français la deuxième recrue la plus chère de son histoire pour 140 millions d’euros. Malheureusement pour les Reds, Barcola a jusqu'à présent davantage ressemblé à un joueur à 14 millions d’euros. Le joueur de 24 ans n'a toujours pas inscrit de but ni délivré de passe décisive pour son nouveau club, et dimanche, les seuls moments positifs de l'ailier ont eu lieu lorsqu'il défendait profondément dans sa propre moitié de terrain. Cette situation remet une fois de plus en question la logique de dépenser des sommes importantes pour des joueurs n'évoluant pas en Premier League », explique notre confrère.
On peut cependant rappeler que l'an dernier, Liverpool a dépensé 150 millions d'euros pour faire signer Alexander Isak, leque évoluait en Premier League et plus précisément à Newcastle. Là encore les Reds avaient livré un long bras de fer avec les Magpies et on ne peut pas dire que la première saison de l'attaquant suédois soit une réussite.
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Derniers commentaires

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pas de probleme, donc dans le vrai football , il n'y a JAMAIS rouge pour moi sur cette action!! Je te le dis , de toute maniere, il y a au moins 50 pourcent des rouges direct actuel que je ne siffle pas et qui ne se siffle pas en amateur... donc voila hein

Barcola vaut 14ME pas 140ME, ouragan à Liverpool

D'accords avec toi sur tout sauf sur le potentiel... je pense que il a surtout ete en surchauffe a un moment et qu on ne verra plus ce niveau la chez lui...

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

du coup la le theme c'est abdelli mais toi faut que tu parle de lyon mdr

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

ben oui tu en voyais 7 la saison derniere et on connait la suite

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

ca tombe bien la var n'est pas intervenu la

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