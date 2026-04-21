Leicester relégué en D3 anglaise





10 ans après son titre de champion d’Angleterre, Leicester va découvrir les affres de la 3e division anglaise. Relégués en Championship la saison dernière, les Foxes avaient débuté la saison de manière correcte, mais ils se sont écroulés progressivement. Le match nul de ce mardi soir face à Hull City scelle le sort de Leicester, qui ne peut plus récupérer ses 7 points de retard sur Blackburn à deux journées de la fin. Un autre grand nom du football anglais, Sheffield Wednesday, lourdement pénalisé en début de saison, rejoint aussi la D3 anglaise.