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Leicester relégué en D3 anglaise

Premier League21 avr. , 22:57
parGuillaume Conte
0

10 ans après son titre de champion d’Angleterre, Leicester va découvrir les affres de la 3e division anglaise. Relégués en Championship la saison dernière, les Foxes avaient débuté la saison de manière correcte, mais ils se sont écroulés progressivement. Le match nul de ce mardi soir face à Hull City scelle le sort de Leicester, qui ne peut plus récupérer ses 7 points de retard sur Blackburn à deux journées de la fin. Un autre grand nom du football anglais, Sheffield Wednesday, lourdement pénalisé en début de saison, rejoint aussi la D3 anglaise.
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Lens peut faire un doublé👍 coupe, championnat.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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