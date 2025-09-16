Le vestiaire de MU lâche Amorim

Manchester United est bien loin du standing qu'il devrait avoir et la situation autour de Ruben Amorim commence à se tendre. Le vestiaire mancunien serait même lassé du Portugais.

Manchester United ne s'en sort pas du tout. Les Red Devils ont pourtant sorti le portefeuille cet été lors du marché des transferts. Mais rien n'y fait. Ce début de saison tourne au cauchemar et Ruben Amorim semble de plus en plus isolé. La dernière défaite des Mancuniens dans le derby contre City a mis en lumière toutes les carences d'un effectif mal construit et peu enclin à se battre pour son entraineur. Si Ruben Amorim a récemment été confirmé dans ses fonctions, cela ne lui garantit pas pour autant un avenir long dans le nord de l'Angleterre.

Amorim, le vestiaire n'y croit plus du tout

Selon les informations de The Express, certains joueurs du vestiaire de Manchester United ont lâché l'ancien du Sporting. Ils lui reprochent notamment son système de jeu immuable en 3-4-3. Son manque d'ouverture d'esprit est déploré par une partie du vestiaire, qui veut passer à autre chose. Wayne Rooney, légende des Red Devils, exprimait aussi ses doutes récemment à la BBC : « Il est difficile de voir comment cela continue. Je ne pense pas que quiconque puisse comprendre et saisir ce qui se passe. Franchement, ce n'est pas suffisant ». Lors de la prochaine journée de Premier League, Manchester United recevra Chelsea à Old Trafford.

Un énorme choc que les Red Devils ne devront pas manquer. Sinon, il sera difficile d'imaginer Ruben Amorim résister à une telle tempête. En fin de contrat en juin 2027, le Portugais ne serait en revanche pas simple à limoger. Et c'est sans doute la raison pour laquelle la direction mancunienne se veut très prudente avec l'avenir du natif de Lisbonne.