Laure Boulleau fait craquer le fils de Robert Louis-Dreyfus

Depuis quelque temps maintenant, Kyril Louis-Dreyfus est président du club de Sunderland. A 28 ans, le fils de Robert Louis-Dreyfus doit donc faire avec une vie pleine de responsabilités et il est d'habitude très discret. Mais Laure Boulleau l'a fait craquer pour Canal+.

Sunderland est promu en Premier League cette saison mais réalise des prouesses assez énormes pour le moment. Le club anglais profite à fond de pouvoir jouer les premiers rôles après des années de galères vécues. Pas mal de changements ont eu lieu ces derniers mois. Kyril Louis-Dreyfus est aux manettes du côté des Blackcats et compte bien tout faire pour faire briller Sunderland. Le fils de Robert Louis-Dreyfus a fait pas mal de chemin depuis ses premiers pas à Marseille. A 28 ans, son parcours impressionne d'ailleurs pas mal Laure Boulleau.

Kyril Louis-Dreyfus fait un aveu

La consultante et l'équipe de Canal+ ont décidé de rendre visite à Kyril Louis-Dreyfus dans 24H de Boulleau. L'occasion de revenir sur son parcours. Au moment d'évoquer les négociations à Sunderland avec des joueurs plus âgés que lui, le natif de Zurich a d'ailleurs indiqué : « J'ai laissé la barbe pour être plus âgé... Les joueurs ici savent que toutes les excuses qu'ils donnent aux gens plus âgés, en disant par exemple qu'ils sont à la maison et après ils sortent en boite... Comme j'ai le même âge, ils savent que je comprends les choses. Ils ne peuvent pas essayer ça ».

Sunderland Premier League # 4 N N V V D Premier League Matchs 11 V Victoire 5 M Match nul 4 D Défaite 2 Buts Marqués 14 Buts Encaissés 10 Matchs Récents Tout afficher 08 novembre 2025 à 18:30 Premier League Sunderland 2 — 2 Match terminé Arsenal 03 novembre 2025 à 21:00 Premier League Sunderland 1 — 1 Match terminé Everton Meilleurs Joueurs Tout afficher 18 . W. Isidor FRA • Âge 25 • Attaquant Matchs 11 Buts 4 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 5 . D. Ballard IRL • Âge 26 • Défenseur Matchs 9 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Voilà qui est bien pensé et qui devrait l'aider à tirer encore le meilleur de son club. Après 11 journées de Premier League, Sunderland est 4e du championnat. Les Blackcats ont même accroché le leader Arsenal 2 buts partout ce week-end. Malgré son jeune âge, le président Kyril Louis-Dreyfus fait du très bon travail. Pour rappel, sa fortune est estimée à un peu plus de 2 milliards d'euros. Forcément plus facile pour avoir de belles ambitions même si avoir des bons résultats en Premier League n'est pas que le fruit de l'argent. Le groupe de Sunderland a été très bien pensé et pour le moment, tous les voyants sont au vert pour les pensionnaires du Stadium of Light, entraînés pour rappel par le Français Régis Le Bris.