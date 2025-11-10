canal laure boulleau victime des rinagrds iconsport 258823 0304 392191

Laure Boulleau fait craquer le fils de Robert Louis-Dreyfus

Premier League10 nov.
parHadrien Rivayrand
Depuis quelque temps maintenant, Kyril Louis-Dreyfus est président du club de Sunderland. A 28 ans, le fils de Robert Louis-Dreyfus doit donc faire avec une vie pleine de responsabilités et il est d'habitude très discret. Mais Laure Boulleau l'a fait craquer pour Canal+.
Sunderland est promu en Premier League cette saison mais réalise des prouesses assez énormes pour le moment. Le club anglais profite à fond de pouvoir jouer les premiers rôles après des années de galères vécues. Pas mal de changements ont eu lieu ces derniers mois. Kyril Louis-Dreyfus est aux manettes du côté des Blackcats et compte bien tout faire pour faire briller Sunderland. Le fils de Robert Louis-Dreyfus a fait pas mal de chemin depuis ses premiers pas à Marseille. A 28 ans, son parcours impressionne d'ailleurs pas mal Laure Boulleau.

Kyril Louis-Dreyfus fait un aveu 

La consultante et l'équipe de Canal+ ont décidé de rendre visite à Kyril Louis-Dreyfus dans 24H de Boulleau. L'occasion de revenir sur son parcours. Au moment d'évoquer les négociations à Sunderland avec des joueurs plus âgés que lui, le natif de Zurich a d'ailleurs indiqué : « J'ai laissé la barbe pour être plus âgé... Les joueurs ici savent que toutes les excuses qu'ils donnent aux gens plus âgés, en disant par exemple qu'ils sont à la maison et après ils sortent en boite... Comme j'ai le même âge, ils savent que je comprends les choses. Ils ne peuvent pas essayer ça ».
Voilà qui est bien pensé et qui devrait l'aider à tirer encore le meilleur de son club. Après 11 journées de Premier League, Sunderland est 4e du championnat. Les Blackcats ont même accroché le leader Arsenal 2 buts partout ce week-end. Malgré son jeune âge, le président Kyril Louis-Dreyfus fait du très bon travail. Pour rappel, sa fortune est estimée à un peu plus de 2 milliards d'euros. Forcément plus facile pour avoir de belles ambitions même si avoir des bons résultats en Premier League n'est pas que le fruit de l'argent. Le groupe de Sunderland a été très bien pensé et pour le moment, tous les voyants sont au vert pour les pensionnaires du Stadium of Light, entraînés pour rappel par le Français Régis Le Bris. 
0
