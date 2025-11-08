ICONSPORT_276552_0099

Ang : Sunderland freine l'avancée d'Arsenal

Premier League08 nov. , 20:37
parMehdi Lunay
0
11e journée de Premier League :
Stadium of Light
Sunderland-Arsenal 2-2
Buts : Ballard (36e), Brobbey (90e+4) pour Sunderland ; Saka (54e), Trossard (74e) pour Arsenal
Coup d'arrêt pour Arsenal qui restait sur 5 succès de rang en Premier League. Les Gunners ont été accrochés 2-2 à Sunderland mais restent leaders (26 points). Ils risquent toutefois de voir revenir à 4 points Manchester City si les Citizens battent Liverpool dimanche. Sunderland est un brillant 3e (19 points).

Premier League

08 novembre 2025 à 18:30
Sunderland
Ballard36'Brobbey90'
2
2
Match terminé
Arsenal
Saka54'Trossard74'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
B. Brobbey
SunderlandSunderland
Remplacement
88
ENTRE
C. Mosquera
ArsenalArsenal
SORT
E. Eze
ArsenalArsenal
Remplacement
87
ENTRE
E. Mayenda Dossou
SunderlandSunderland
SORT
L. Geertruida
SunderlandSunderland
But
74
L. Trossard
ArsenalArsenal
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_180997_0080
OM

Officiel : L’OM annonce l’arrivée d’un renfort

ICONSPORT_276526_0210
OM

OM : De Zerbi ne comprend pas

ICONSPORT_271844_0114
LOSC

Giroud malheureux à Lille, Genesio intervient

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 12e journée

Fil Info

21:30
Officiel : L’OM annonce l’arrivée d’un renfort
21:22
OM : De Zerbi ne comprend pas
21:00
Giroud malheureux à Lille, Genesio intervient
20:57
L1 : Programme TV et résultats de la 12e journée
20:56
L1 : Le Havre frustre Nantes sur le gong
20:30
Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué
20:09
Monaco - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)
20:00
OL : Tolisso revient pour le PSG, Fonseca est embêté

Derniers commentaires

Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué

Non, un jeune joueur avec lequel on a trop tiré sur la corde...

Taper l’OL avec l’équipe bis, le PSG accepte le défi

qd t achetes un joueur a 50M ou 90M t as qd meme plus de chance de tomber sur un bon joueur que sur un Satriano ! enfin. je pense

Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué

Un joueur fragile comme fekir

L’OM déroule contre Brest, Acherchour s’en prend à De Zerbi

C est vrai que vermeen est tres bon au milieu mais je comprends pas pk il a pas joué contre l Atalanta. Les errements de de zerbi ...

Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué

Vous avez gagné plus de 100M avec le mondial des clubs c'est certain. Ce qui est aussi certain, c'est que les blessures à répétition de vos joueurs sont normales ou logiques, avec 2 semaines de repos à l'inter saison . Les joueurs passent à la caisse maintenant

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Paris Saint Germain
241173121912
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Brest
10122461421-7
14
Nantes
10122461118-7
15
Angers SCO
1011245815-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading