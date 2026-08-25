OM : Paixao à Arsenal, Genesio menace McCourt

OM : Paixao à Arsenal, Genesio menace McCourt

OM25 août , 8:00
parCorentin Facy
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La crainte de perdre Igor Paixao grandit à Marseille, où Bruno Genesio en fait un élément indispensable. L’attaquant brésilien a la cote en Premier League, où Arsenal est chaud pour le recruter d'ici la fin de l'été.
Les derniers jours du mercato seront bouillants à l’Olympique de Marseille et le constat est d’autant plus vrai qu’en interne, tout le monde ne tire pas vraiment dans le même sens. Tandis que Bruno Genesio souhaite impérativement conserver Amine Gouiri et Igor Paixao, deux joueurs indispensables à ses yeux pour nourrir des ambitions en Ligue 1, Grégory Lorenzi doit composer avec un Frank McCourt intransigeant qui veut récupérer de l’argent à tout prix. C’est dans une ambiance tendue que le dossier Igor Paixao risque d’animer les prochains jours à Marseille selon Mohamed Toubache-Ter, qui confirme que le Brésilien est très courtisé sur le marché des transferts.
En revanche, un départ de l’ancien ailier du Feyenoord Rotterdam est inenvisageable pour l’entraîneur olympien : « Marseille se fait attaquer sur Igor Paixão ! Le coach ne veut absolument pas entendre parler d’un départ du brésilien. Par ailleurs, l’actionnaire veut tellement vendre que la crainte serait de brader. 2 joueurs peuvent partir sans que ça pose problème : Balerdi & Timber » a révélé l’insider. S’il accepterait sans broncher des départs tels que ceux du défenseur argentin et du milieu néerlandais, Bruno Genesio est en revanche fermé à celui de Paixao, trop difficile à remplacer à ses yeux.

Paixao, un dossier explosif à l'OM

L’entraîneur de l’OM va donc trembler jusqu’au 1er septembre puisque dans le même temps, le compte spécialisé Le Petit OM révèle que « Arsenal veut faire Paixao dans l’optique d’un départ de Martinelli », alors que l’ailier des Gunners est proche de prendre la direction de l’Arabie Saoudite. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille aura les moyens financiers de refuser une potentielle avance du club londonien. Pour cela, il faudra que des offres arrivent pour d’autres joueurs, l’OM étant dans l’obligation de vendre pour respecter les engagements pris auprès de la DNCG et de l’UEFA il y a quelques semaines.

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Derniers commentaires

L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

C'est pourtant ce qui est écrit juste en dessous : "l’entraîneur portugais souhaite faire venir un numéro neuf dans les derniers jours du mercato" "l’OL veut absolument un attaquant de surface au profil similaire à celui de Roman Yaremchuk, prêté dans la capitale des Gaules de janvier à mai dernier"

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Certainement le mieux pour lui, qu'il nous revienne en pleine forme.

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Arg, Ouedraogo a été pris pour palier un départ, et en l'état je préférais conserver Tagliafico histoire d'avoir un gars sûr défensivement parlant.

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Dallinga ou Ajorque, ça me va.

Le PSG veut s'offrir le nouveau prodige lyonnais

@LeFoutreTranslucide Je te réponds vu que je suis le seul, il me semble, à avoir utiliser le terme "quota", mais j'ai l'impression que tu fais un mix dans ton commentaire. Ou alors j'ai rien compris ^^ Ce qui me faisait tiquer dans les réponses de Majin, c'est le fait que Kamara ou Diawara, et plus largement l'ensemble des titis du cru, étaient talentueux - et bien non - ... justifiant par les 4M payés pour Kamara, son "potentiel". Donc 2(titis) joueurs tout au plus, qui ont pu aller du PSG à l'OL sur plusieurs années, pas de quoi en faire une généralité. Diawara est venu libre, par ailleurs, à la fin de son contrat aspirant. Si talentueux et si convoité par son club formateur pour le conservé... La réalité de leur stratégie montre bien qu'ils préfèrent acheter des internationaux en sub 2 et 3 que de faire jouer leurs jeunes. C'est un choix calculé. Ca se comprend pour monter le curseur, de l'exigence de la performance au plus haut niveau, par une forte concurrence, mais faut pas se raconter de salades.

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