Le Barça récupère 60ME et fonce à Liverpool

Limité par ses finances, le FC Barcelone espère arracher le milieu néerlandais Ryan Gravenberch à Liverpool. Un tel transfert nécessiterait un gros investissement. C’est pourquoi le club catalan se prépare à sacrifier l’international espagnol Dani Olmo l’été prochain.
Deco a déjà annoncé la couleur. D’après son directeur sportif, le FC Barcelone ne devrait pas recruter pendant le mercato hivernal. L’entraîneur Hansi Flick se contente de l’effectif actuel et l’estime capable d’atteindre les objectifs fixés. En revanche, le discours sera probablement différent en ce qui concerne l’été prochain. Robert Lewandowski a beau se montrer efficace depuis son retour de blessure, ses dirigeants pensent à le laisser partir libre malgré l’option pour une année supplémentaire dans son contrat.

Un départ du Polonais inciterait forcément le Barça à recruter un attaquant de haut niveau. Ce qui explique pourquoi les noms de Harry Kane, Julian Alvarez et de Victor Osimhen sont cités dans les rumeurs. Le champion d’Espagne pourrait donc conclure un gros transfert, voire deux si les plans de la direction aboutissent. Il y a quelques jours, le média Fichajes annonçait un intérêt des Blaugrana pour Ryan Gravenberch (23 ans). Valorisé à 90 millions d’euros, le milieu de Liverpool semble hors de portée du Barça. Mais la source catalane E-Noticies affirme que le club dirigé par Joan Laporta prévoit de sacrifier Dani Olmo (27 ans).
Les Barcelonais pensent récupérer 60 millions d’euros sur le transfert du milieu offensif qui ne répond pas aux attentes depuis son arrivée à l’été 2024. En plus de son irrégularité, le problème vient surtout de ses blessures à répétition. Celles qui obligent le coach Hansi Flick à le ménager même lorsqu’il n’est pas à l’infirmerie. Le plan du Barça paraît néanmoins compromis étant donné que l’international néerlandais s’apprête à prolonger son contrat chez les Reds jusqu’en 2030 ou 2031.
Loading