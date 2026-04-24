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Ibrahima Konaté prolonge à Liverpool avec une clause spéciale PSG

Premier League24 avr. , 9:40
parNathan Hanini
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Malgré une saison en dents de scie, Liverpool a su convaincre Ibrahima Konaté de prolonger son aventure sur les bords de la Mersey. Le défenseur international français est sur le point d’étendre son bail. Mais selon certains médias britanniques, c’est l’ajout d’une clause qui a fait traîner les négociations.
En fin de contrat cet été avec les Reds, Ibrahima Konaté a confirmé que son avenir en rouge allait se poursuivre sur les prochaines saisons. Le défenseur central va étendre son bail comme il a confié après la victoire dans le derby face à Everton dimanche dernier. « Pour être honnête, on a entendu beaucoup de choses, mais cela fait longtemps que nous sommes en discussion avec le club et nous sommes sur le point de conclure un accord, » a-t-il expliqué. Selon la presse britannique, le Français de 26 ans va parapher un nouveau contrat de cinq saisons au sein du champion d’Angleterre 2025. Une situation qui est désormais claire avant le début de la Coupe du monde en juin prochain.

Konaté prolonge, mais le PSG reste intéressé

Courtisé un temps par le PSG et le Real Madrid, le joueur formé à Sochaux opte finalement pour la continuité sur les bords de la Mersey. Mais selon le média anglais DaveOCKOP, le natif de Paris a voulu ajouter dans son contrat une clause libératoire de 70 millions d’euros. « Plus précisément, nous pouvons révéler qu’une clause relative au Paris Saint-Germain pourrait faire partie de l’accord contractuel final. Le montant dont il est question dans ce contexte se situe aux alentours de 60 millions de livres sterling, » écrit le média anglais.
Dorénavant, le Français aux 46 apparitions cette saison avec les Reds se concentre sur la fin de saison. Liverpool peut encore espérer terminer dans le top 4 de Premier League voire sur le podium. Trois points séparent les Reds (5e) d’Aston Villa (4e) et Manchester United (3e). Son compère de défense centrale Virgil Van Dijk a également prolongé son aventure au sein des Reds. Le 18 avril dernier, le Néerlandais a officialisé l’extension de son contrat jusqu’en 2027.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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