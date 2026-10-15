De Zerbi a cinq cibles pour sauver Tottenham

Encore une fois en difficulté au classement de Premier League, Tottenham est parti pour animer le mercato hivernal et vise cinq attaquants, dont deux anciens de Ligue 1.

Toujours aussi moribond en Premier League, Tottenham ne bénéficie clairement plus de l’effet Roberto De Zerbi. L’entraineur italien semble déjà à court de solutions pour redresser une équipe qui s’installe dangereusement dans la zone de relégation. Avec trois buts marqués en six matchs, les Spurs ont clairement un problème en ce qui concerne l’efficacité offensive. Et cela alors que l’ancien coach de l’OM a écarté définitivement Richarlison cette saison, même si cela n’empêche pas le Brésilien de marquer des doublés avec les jeunes du club.

De Zerbi veut encore beaucoup de recrues

Pour dynamiser l’attaque du club londonien, De Zerbi souhaite voir au moins un avant-centre signer au mois de janvier, et il a déjà des idées bien précises puisque selon Team Talk, il a envoyé une première liste de cinq attaquants à recruter au mois de janvier.

La première option mène à l’attaquant du Benfica Lisbonne Vangelis Pavlidis, international grec qui marque plus d’un but par match cette saison. Comme d’habitude, le club portugais sera très gourmand puisque le joueur possède une clause libératoire à 100 millions d’euros. La deuxième option se nomme Roberto Fernandez, le buteur de l’Espanyol Barcelone. Autre joueur de Liga, Endrick est espéré par De Zerbi si une porte venait à s’ouvrir au Real Madrid, comme cela avait été le cas avec l'OL l'hiver dernier.

Enfin les deux autres options mènent à Jean-Philippe Mateta, l’attaquant français de Crystal Palace passé par l'OL également, et Igor Matanovic, le buteur de Stuttgart. Des options à la pelle donc pour aider Tottenham à se maintenir encore une fois en Premier League. Cela va faire la troisième année consécutive que les Spurs jouent pour se sauver, et les achats effectués cet été n’y ont rien changé pour le moment.