Le PSG protégé, Liverpool s'en moque

Mercredi soir prochain, Liverpool se déplacera au Parc des Princes en Ligue des champions pour y affronter le PSG. Le club anglais ne veut pas se chercher d’excuses avant ce rendez-vous en France.

Le Paris Saint-Germain et Liverpool s’affronteront bientôt pour une place en demi-finales de la Ligue des champions. Cette double confrontation entre Parisiens et Reds est logiquement très attendue. Pour maximiser ses chances d’aller le plus loin possible dans la compétition, le PSG a récemment obtenu le report de son match de Ligue 1 à Lens, initialement prévu entre les deux matchs face à Liverpool. Cette décision a déclenché une polémique en France. Mais de l’autre côté de la Manche, on se soucie peu des avantages que le PSG pourrait avoir dans son championnat.

Liverpool concentré sur lui-même

Selon les informations de L’Équipe, Liverpool n’accorde en effet aucune importance au récent report du match Lens-PSG. Outre-Manche, cette pratique de reports est quasi inexistante, et les fans des Reds sont bien plus préoccupés par la mauvaise forme actuelle de leur équipe ainsi que par la récente blessure de longue durée d’Alisson.

Pour Arne Slot et son groupe, l’accent est mis sur la gestion d’un calendrier dense, sans attendre la moindre faveur de la part de la Fédération anglaise. Ce samedi, Liverpool affronte Manchester City en quarts de finale de la Coupe d’Angleterre. Les pensionnaires d’Anfield se rendront ensuite au Parc des Princes avant de disputer un nouveau match contre Fulham.

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Le Paris Saint-Germain pourra, lui, en profiter pour recharger ses batteries. Contre Chelsea, cette approche avait porté ses fruits. Liverpool fera face à un calendrier chargé, mais dispose d’un effectif très large et de grande qualité. L’été dernier, les Reds avaient sorti le chéquier pour recruter des joueurs de haut niveau, tandis que le PSG avait misé sur la stabilité, apportant peu de retouches à son effectif. Quoi qu’il en soit, Liverpool ne veut pas se chercher d’excuses, et c’est un comportement à souligner.