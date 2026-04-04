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Arne Slot

Le PSG protégé, Liverpool s'en moque

PSG04 avr. , 14:30
parHadrien Rivayrand
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Mercredi soir prochain, Liverpool se déplacera au Parc des Princes en Ligue des champions pour y affronter le PSG. Le club anglais ne veut pas se chercher d’excuses avant ce rendez-vous en France.
Le Paris Saint-Germain et Liverpool s’affronteront bientôt pour une place en demi-finales de la Ligue des champions. Cette double confrontation entre Parisiens et Reds est logiquement très attendue. Pour maximiser ses chances d’aller le plus loin possible dans la compétition, le PSG a récemment obtenu le report de son match de Ligue 1 à Lens, initialement prévu entre les deux matchs face à Liverpool. Cette décision a déclenché une polémique en France. Mais de l’autre côté de la Manche, on se soucie peu des avantages que le PSG pourrait avoir dans son championnat.

Liverpool concentré sur lui-même 

Selon les informations de L’Équipe, Liverpool n’accorde en effet aucune importance au récent report du match Lens-PSG. Outre-Manche, cette pratique de reports est quasi inexistante, et les fans des Reds sont bien plus préoccupés par la mauvaise forme actuelle de leur équipe ainsi que par la récente blessure de longue durée d’Alisson.
Pour Arne Slot et son groupe, l’accent est mis sur la gestion d’un calendrier dense, sans attendre la moindre faveur de la part de la Fédération anglaise. Ce samedi, Liverpool affronte Manchester City en quarts de finale de la Coupe d’Angleterre. Les pensionnaires d’Anfield se rendront ensuite au Parc des Princes avant de disputer un nouveau match contre Fulham.

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Le Paris Saint-Germain pourra, lui, en profiter pour recharger ses batteries. Contre Chelsea, cette approche avait porté ses fruits. Liverpool fera face à un calendrier chargé, mais dispose d’un effectif très large et de grande qualité. L’été dernier, les Reds avaient sorti le chéquier pour recruter des joueurs de haut niveau, tandis que le PSG avait misé sur la stabilité, apportant peu de retouches à son effectif. Quoi qu’il en soit, Liverpool ne veut pas se chercher d’excuses, et c’est un comportement à souligner.
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Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse

Marseille a 250 bar de budget.. Lens 50 ! Merci a plus .

PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse

aariver à la 30 eme journée pour dire ça..... avec du fric illimité. Avoue que ça fait pitié non? et tu vas aussi t estasier qd vous battrez Liverpool? vu leur match pitoyable encore cet aprem... des exploits !

PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse

Et ce soir si lille gagne on aurait fait un grand pas vers le 14 ème titre .

PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse

Et c est bien dommage.....car la page PSG epoque canal plus et meme avant sera définitivement effacer ......si le PSG quitte le PARC.

PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse

Euh, ça fait 10 fois que tu postes la même chose et visiblement personne ne veut en parler … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37281071139354
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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