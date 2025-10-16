rayan cherki encense par un champion du monde 1998 iconsport 263130 0010 397023

Man City : Guardiola réserve une mauvaise surprise à Cherki

Premier League16 oct. , 16:30
parEric Bethsy
0
De retour après plusieurs semaines d’absence, Rayan Cherki devra à nouveau se battre pour obtenir les faveurs de son manager Pep Guardiola. Mais dans un premier temps, le milieu offensif de Manchester City a de grandes chances de s'asseoir sur le banc des remplaçants.
Touché à la cuisse en août dernier, Rayan Cherki fait enfin son retour. Le milieu offensif de Manchester City avait déjà réintégré le groupe avant la trêve internationale, mais sans retrouver la compétition. Ces deux semaines de travail supplémentaire devraient lui permettre de rejouer. Mais dans les semaines à venir, son temps de jeu risque de ne pas décoller. Ses coéquipiers Jérémy Doku à gauche et Phil Foden dans l’axe prennent une autre dimension derrière le buteur Erling Haaland.
M. Cherki

M. Cherki

FranceFrance Âge 22 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Reste alors une place sur le côté droit également convoité par Bernardo Silva, Omar Marmoush ou encore Savinho. En tant que spécialiste des Citizens, le journaliste Steven McInerney ne serait pas surpris de voir le Français remplaçant. « On pourrait dire que, vu que la situation est encore un peu agitée et que nous ne conservons pas le ballon comme Guardiola le voudrait, Rayan Cherki pourrait grandement y contribuer, a commenté l’expert mancunien pour le média Sports Mole. Guardiola apprécie déjà énormément sa capacité à conserver le ballon et à dicter le jeu avec des pauses, ce fameux atout qu'il affectionne particulièrement et qui consiste à ralentir le jeu, à choisir ses moments et à calmer la possession. »
« Cherki, c'est tout en contrôle, en élégance et en flair, avec une excellente technique de passe, une excellente vision de jeu et un talent exceptionnel. On pourrait dire que Cherki pourrait jouer numéro 10, mais cela ne ferait que déplacer Foden sur le côté droit. C'est peut-être la solution, mais je pense qu'il serait absurde, à mon avis, de placer Cherki en numéro 10, a estimé le journaliste. Il n'a pas encore la compréhension du physique, du rythme et des particularités de la Premier League. Je pense que Cherki devra s'adapter au même rythme que Reijnders actuellement. » D'autant que l'ancien Lyonnais doit aussi retrouver le rythme de la compétition.
0
