Cherki a le même problème qu'à l'OL et ça devient génant

Auteur de gestes fantastiques avec Manchester City, Rayan Cherki a pourtant pris deux soufflantes de la part de Pep Guardiola. L'entraîneur des Cityzens ne rigole pas sur certains sujets.

Les réseaux sociaux se sont enflammés cette semaine sur le cas Rayan Cherki. Le joueur arrivé l'été dernier de l'Olympique Lyonnais s'est mis les supporters de Manchester City dans la poche grâce à des gestes de grande classe. Au point même qu'un influenceur anglais a reconnu que Cherki aurait mérité d'être recruté pour 100 millions d'euros. Cependant, Pep Guardiola n'est pas du genre à s'emballer trop vite, et l'entraîneur espagnol l'a confirmé en s'en prenant à Rayan Cherki après la qualification de Manchester City en League Cup. Pour le technicien, Rayan Cherki ne s'implique pas assez dans le travail défensif et cela pourrait lui coûter cher. Pep Guardiola ne se contente pas des gestes exceptionnels de l'international tricolore, car il sait que cela ne suffira pas pour ramener l'équipe au plus haut niveau en Ligue des champions.

Cherki a intérêt à vite obéir aux ordres de Guardiola

Dans L'Equipe, un proche de Manchester City admet que Rayan Cherki va devoir se mettre au diapason, car son entraîneur ne lui fera aucun cadeau, aussi doué soit-il. « Pep veut absolument éviter que le schéma de l'an passé se répète, c'est pourquoi il ne laisse passer aucun comportement individualiste pendant les matches, notamment en ce qui concerne les replis défensifs. C'est un vrai défi car aucun des joueurs recrutés cet été ne dispose d'une solide culture défensive, que ce soient Rayan Cherki, Tijjani Reijnders ou même Rayan Aït-Nouri », précise cette source. Un reproche qui n'est pas nouveau concernant Rayan Cherki, puisque Pierre Sage avait déjà évoqué ce problème.

Lors de son passage sur le banc de l'Olympique Lyonnais, l'actuel entraîneur du RC Lens avait reconnu qu'il devait tenir compte de ce problème rencontré avec Rayan Cherki. « J’avais passé un deal avec lui l’an dernier, il sortait du banc pour attaquer et on l’affranchissait du travail défensif. Mais ensuite, il fallait aller à l’étape suivante. Je l’ai poussé très loin dans la frustration. Rayan, il ne faut pas trop le caresser dans le sens du poil, il préfère se faire secouer », avait confié Pierre Sage. Visiblement, Pep Guardiola a lui décidé de rapidement régler le problème.