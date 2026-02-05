ICONSPORT_282991_0053

Kondogbia, le héros du mercato de l’OM

OM05 févr. , 20:35
parGuillaume Conte
Dans la vague de départs à Marseille cet hiver, Neal Maupay a longtemps pensé rester à l'OM avant d'être poussé dehors. Un joueur olympien a aussi pesé dans la balance.
Avec une quinzaine de transactions validées, Pablo Longoria n’a comme d’habitude pas chômé au mercato hivernal de l’OM. Le président espagnol a surtout réussi à se défaire des joueurs qui ne convenaient pas à Roberto De Zerbi, pour faire de la place dans son effectif. D’autant plus facilement que malheureusement, Marseille n’est plus en Coupe d’Europe.

Kondogbia fait de la pub pour Séville

Parmi les partants de dernière minute, on retrouve Neal Maupay qui avait jusqu’à présent refusé toutes les offres. L’attaquant français était persuadé qu’il allait avoir sa chance dans le cours de la saison, et les matchs de Coupe de France avaient permis de le revoir avec un maillot de l’OM sur le dos. Mais poussé très fort dehors, l’ancien niçois et stéphanois a fini par accepter un prêt avec option d’achat à Séville.
Malgré une lourde défaite pour son premier match, Neal Maupay a trouvé le chemin des filets, et est persuadé de pouvoir faire de belles choses en Andalousie. Il a récemment pris la parole dans le journal ABC pour souligner que Geoffrey Kondogbia, révélé notamment à Sanchez-Pizjuan au début de sa carrière, lui avait fortement conseillé de signer au FC Séville.
« Je lui ai parlé, après les premières réunions avec le club, je voulais en savoir plus sur son expérience. Il m’a dit que c’était un grand club et une ville incroyable. Il m’a dit que je devais venir à 100%, j’étais déjà sûr de ma décision, mais cela a ajouté plus de sécurité. On m’a dit que des bonnes choses sur Sévile et je suis très content. Parler c’est bien, mais nous devons gagner des matchs et faire en sorte que la situation s’améliore », a lancé Neal Maupay à la presse espagnole.
Si le prêt se passe bien et que le FC Séville lève son option d’achat, l’OM pourra se frotter les mains, et remercier au passage Geoffrey Kondogbia, qui a laissé de très bons souvenirs à Séville, au passage.
