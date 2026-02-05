ICONSPORT_293999_0346

« Mexicain niq… ta mère », le chant polémique des Lensois

Lens05 févr. , 21:00
parGuillaume Conte
0
Hiver mouvementé pour Allan Saint-Maximin, qui a vu les supporters du RC Lens le soutenir de manière musclée après son aventure compliquée au Mexique.
Parti du Mexique à la veille de la fin du mercato en claquant la porte, Allan Saint-Maximin a rapidement retrouvé un club puisqu’il a signé lors du dernier jour du marché des transferts en faveur du RC Lens. Une arrivée qui a beaucoup fait parler au Mexique. L’attaquant passé par Newcastle, Saint-Etienne et Nice notamment avait décidé de rompre son contrat en raison d’injures racistes subies par ses enfants, et il s’en était plaint ouvertement sur les réseaux sociaux. Désormais, sous chacun de ses messages, le joueur français est victime de nombreuses insultes venues du Mexique, laissant même entendre qu’il a instrumentalisé les insultes reçues par ses enfants pour boucler son transfert gratuitement en France.
Des débordements dénoncés par le RC Lens, qui a été obligé de couper les commentaires sur certains de ses posts. Mais en marge du match de Coupe de France à Troyes ce jeudi soir, des vidéos ont commencé à sortir pour dévoiler le soutien du kop lensois à son nouveau joueur, avec des propos peu recommandables à l’égard des Mexicains. Des chants prononcés au moment où Allan Saint-Maximin se trouvait au pied de la tribune et le nouveau joueur des « Sang et Or » a même approuvé avec un sourire et un petit applaudissement.
Pas sûr que cela réchauffe les esprits entre Allan Saint-Maximin et les supporters mexicains de l’América, son ancien club. Mais à 28 ans, l’ancien international espoir tricolore en a vu d’autres et se concentre désormais sur les gros objectifs du RC Lens en cette deuxième partie de saison.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
Tout afficher
0
Derniers commentaires

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Je vois pas l OL gagner

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Mais en faites t’es tellement con qu’on a juste envi de t’insulter

L'OM refuse de lâcher ce joueur boycotté

Bah ils ont un clown au costume trop grand comme président, ils sont en tournée dans toute le France et font rire les petits comme les grands. T'appelles ça comment ?

Aulas promet de régler deux gros problèmes à Lyon

Un tunnel, un métro et voilà un stade... le raconte à peu près tout et n'importe quoi pour passer.

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Annecy aussi ça devait être tranquille 🤣🤣🤣🐐🐐🐐

