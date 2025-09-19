Chelsea demande à Disasi d’arrêter de pleurnicher

Comme son coéquipier Raheem Sterling, Axel Disasi n’entre pas dans les plans d’Enzo Maresca à Chelsea. Le manager des Blues a fait savoir que les deux joueurs ne seraient pas réintégrés durant la saison. Sans pitié, l’Italien estime que ses indésirables ne sont pas à plaindre.

Axel Disasi attend probablement le mercato hivernal avec impatience. Absent des plans de son coach Enzo Maresca, le défenseur central de Chelsea sait qu’il n’a aucune chance d’inverser la tendance. Le manager des Blues a publiquement annoncé que le Français et son coéquipier Raheem Sterling ne seraient pas réintégrés pendant la saison. Une annonce forcément difficile à encaisser pour les deux indésirables, reconnaît le technicien italien.

« J'ai été dans la situation de Raheem et d'Axel en tant que joueur, a témoigné Enzo Masreca ce vendredi en conférence de presse. C'est sûr, je sais que ce n'est pas le meilleur sentiment pour un joueur. Pour différentes raisons, la situation est ce qu'elle est en ce moment, mais je sais que le club leur offre les conditions pour travailler de la bonne manière. » Pour le coach londonien, Axel Disasi et Raheem Sterling ne sont pas à plaindre. Bien au contraire ! « Mon père a 75 ans et pendant 50 ans il a été pêcheur, a raconté l’entraîneur aux médias anglais. Il travaillait de 2 heures du matin à 10 heures du matin. C'est ça une vie difficile. Ce n'est pas la manière dont les joueurs travaillent. »

Lire aussi Monaco lui passe sous le nez, il vit un enfer

Il n’empêche que la Professional Footballers’ Association (PFA) ne voit pas les choses de la même manière. Le syndicat des joueurs s’intéresse actuellement à Chelsea pour savoir si le traitement infligé aux deux joueurs écartés respecte le règlement. Une chose est sûre, c’est que l’ancien joueur de l’AS Monaco doit encore regretter son prêt avorté en Principauté, lui qui a manqué son retour sur le Rocher à cause de la limite de prêts imposée.