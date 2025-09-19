disasi contre le psg chelsea continue de pleurer disasi 4 391162

Chelsea demande à Disasi d’arrêter de pleurnicher

Premier League19 sept. , 22:30
parEric Bethsy
Comme son coéquipier Raheem Sterling, Axel Disasi n’entre pas dans les plans d’Enzo Maresca à Chelsea. Le manager des Blues a fait savoir que les deux joueurs ne seraient pas réintégrés durant la saison. Sans pitié, l’Italien estime que ses indésirables ne sont pas à plaindre.
Axel Disasi attend probablement le mercato hivernal avec impatience. Absent des plans de son coach Enzo Maresca, le défenseur central de Chelsea sait qu’il n’a aucune chance d’inverser la tendance. Le manager des Blues a publiquement annoncé que le Français et son coéquipier Raheem Sterling ne seraient pas réintégrés pendant la saison. Une annonce forcément difficile à encaisser pour les deux indésirables, reconnaît le technicien italien.
« J'ai été dans la situation de Raheem et d'Axel en tant que joueur, a témoigné Enzo Masreca ce vendredi en conférence de presse. C'est sûr, je sais que ce n'est pas le meilleur sentiment pour un joueur. Pour différentes raisons, la situation est ce qu'elle est en ce moment, mais je sais que le club leur offre les conditions pour travailler de la bonne manière. » Pour le coach londonien, Axel Disasi et Raheem Sterling ne sont pas à plaindre. Bien au contraire ! « Mon père a 75 ans et pendant 50 ans il a été pêcheur, a raconté l’entraîneur aux médias anglais. Il travaillait de 2 heures du matin à 10 heures du matin. C'est ça une vie difficile. Ce n'est pas la manière dont les joueurs travaillent. »

Lire aussi

Monaco lui passe sous le nez, il vit un enferMonaco lui passe sous le nez, il vit un enfer
Il n’empêche que la Professional Footballers’ Association (PFA) ne voit pas les choses de la même manière. Le syndicat des joueurs s’intéresse actuellement à Chelsea pour savoir si le traitement infligé aux deux joueurs écartés respecte le règlement. Une chose est sûre, c’est que l’ancien joueur de l’AS Monaco doit encore regretter son prêt avorté en Principauté, lui qui a manqué son retour sur le Rocher à cause de la limite de prêts imposée.
Articles Recommandés
letang menace l om dans le dossier zhegrova iconsport 267679 0481 398023
LOSC

Lille : Létang relance le clash contre l’OM

ISABELA_dgcdsj
PSG

Le PSG fait signer une star brésilienne (off)

ICONSPORT_271163_0158
OL

OL : Dominik Greif monumental, Lyon sous le choc

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée

Fil Info

23:30
Lille : Létang relance le clash contre l’OM
23:17
Le PSG fait signer une star brésilienne (off)
23:00
OL : Dominik Greif monumental, Lyon sous le choc
22:41
L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée
22:40
L1 : L'OL domine Angers dans la douleur
22:02
L2 : Programme TV et résultats de la 6e journée
22:00
Walid Acherchour détruit Monaco avec violence
21:30
Le PSG a raté Huijsen, son agent raconte l'échec
21:00
La grande révélation de Mbappé sur le Ballon d’Or

Derniers commentaires

Lille : Létang relance le clash contre l’OM

Lille le voulait il y a un an ? Mais comptait-il payer un montant de transfert ou demandait-il simplement à le récupérer gratuitement ?

L1 : L'OL domine Angers dans la douleur

NUMERO 10 TOI Pourquoi tu n es pas venu sur le " live" avec l article des compos ? J aurai aime rire de toi AUSSI

L1 : L'OL domine Angers dans la douleur

Parce qu ils sont honteux peut etre qu un jour tu seras dans le 11 des MONGOLS

L1 : L'OL domine Angers dans la douleur

Quel rouge ? C est un Lyonnais a l arbitrage et il ne peut plus faire ca

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

TOUT LE MONDE A COMPRIS que ce sport est un concept pour toi EST CE QUE TU AS + DE 35 ANS ? C est important pour rire de toi en étant le seul complexé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading