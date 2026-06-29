Chelsea crache sur Maresca et fait payer City

Chelsea a décidé de vider son sac devant l'attitude d'Enzo Maresca, qui a lâché le club londonien en pleine saison pour préparer son arrivée à Manchester City.

C’était annoncé depuis le départ de Pep Guardiola au mois de mai, mais Enzo Maresca sera bien le prochain entraineur de Manchester City . Le technicien italien avait quitté ses fonctions de l’équipe première de Chelsea au 1er janvier, quand le club londonien était en grande difficulté. Cela ressemblait à une rupture d’un commun accord, mais en réalité, Maresca négociait déjà avec Manchester City et avait été obligé contractuellement d’en informer ses supérieurs chez les Blues.

Chelsea dégoûté par l'attitude de Maresca

A l’heure où l’Italien a désormais signé chez les Sky Blues, Chelsea a réglé ses comptes. « Nous nous sommes sentis abandonnés. Compte tenu de sa décision de ne pas assumer ses responsabilités jusqu'à la fin de la saison, le club n'a eu d'autre choix que de protéger ses joueurs, ses supporters, ses couleurs et d'accepter la démission », a lancé Chelsea, qui a gardé Maresca sous le coude pour faire payer Manchester City afin de le recruter.

Résultat, selon la presse anglaise, pour s’offrir le successeur de Pep Guardiola, Manchester City a payé 20 millions d’euros, une somme énorme pour un manager. Et Maresca a aussi dévoilé un message sur les réseaux sociaux où il s’excuse auprès du club de Chelsea et de ses supporters pour sa décision de partir en pleine saison.