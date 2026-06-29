Officiel : Maresca remplace Guardiola à Man City

Que fait l'OM avec Greenwood ? MU s'énerve

Lol bien entendu que des faille existe deja sur les transfert de neymar et mbappe, puis dans le cas de % a la revente ca arrive très souvent aussi de faire ce que jai dit il y a des cas et exemple concret sur ce point, parfois ca fini en litige avec le TAS ,mais il y a bien ce moyen là pour faire baisser la note auprès de MU greenwood pour 20M a fernerbahce, et tartenpion a 50M pour fernerbahce.. le tour est joué.. par contre manchester l'aurait mauvaise et irait au pénal a coup sûr, mais qui empeche fenerbahce de payer tartenpion X millions ?? Personne...