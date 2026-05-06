ICONSPORT_365735_0340

Arsenal : Thierry Henry efface les Invincibles

Premier League06 mai , 14:30
parNathan Hanini
1
Qualifié en finale de la Ligue des champions, Arsenal peut encore réaliser une saison historique. Les Gunners sont également à la chasse d’un titre en Premier League. Pour Thierry Henry cette équipe n’a rien à envier à celle de 2004.
Arsenal l’a fait ! Les Gunners se hissent 20 ans après en finale de la Ligue des champions pour la deuxième fois de leur histoire. Ce mardi soir, du côté de l’Emirates Stadium, les hommes de Mikel Arteta se sont imposés sur la plus infime des marges (1-0) face à l’Atletico Madrid. Après avoir ramené le nul de la capitale espagnole, les Anglais ont fait le travail à domicile. Arsenal devra désormais patienter ce mercredi soir pour connaître son adversaire entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Les hommes de Mikel Arteta sont encore en lice pour un doublé historique. Avec cinq points d’avance sur Manchester City, les Gunners sont également en course pour remporter la Premier League, un trophée qui fuit le club londonien depuis 2004.

Arsenal 2026, plus impressionnant que 2004 ?

Sur le plateau de CBS ce mardi soir, Thierry Henry n’a pas tari d’éloges sur l’équipe 2025-2026 des Gunners. Légende absolue du championnat anglais, l’ancien international français rend un bel hommage à Mikel Arteta. « Quand on regarde ce que ce groupe a accompli, il faut prendre un peu de recul pour vraiment en prendre la mesure. On parle souvent des "Invincibles" de 2004, mais qu'en est-il de ce que cette équipe a réalisé en traversant la Ligue des champions sans connaître la défaite ? C'est un tout autre niveau. En Europe, la marge d'erreur est inexistante. On l'a vu très clairement lors de cette demi-finale contre l'Atlético, » déclare le deuxième du Ballon d’Or 2003. L’effectif de Mikel Arteta a désormais plus que jamais son destin entre ses mains pour faire basculer à nouveau le club londonien dans une autre dimension. Ce dimanche, les Gunners se déplacent à West Ham dans une rencontre périlleuse face à une formation luttant pour sa survie.

Lire aussi

LdC : Arsenal s'offre une finale 20 ans après !LdC : Arsenal s'offre une finale 20 ans après !
Articles Recommandés
Kvaratskhelia ICONSPORT_365289_0008
PSG

Bayern-PSG : Vers un nouveau 5-4, il annonce la couleur

PSG Ultras ICONSPORT_365498_0098
PSG

PSG : Les Parisiens mettent déjà le feu à Munich

El Ouahdi ICONSPORT_361735_0076
OL

OL : Un international marocain à Lyon, ça chauffe

ICONSPORT_365409_0221
RCSA

Strasbourg a la rage contre Vallecano

Fil Info

06 mai , 16:40
Bayern-PSG : Vers un nouveau 5-4, il annonce la couleur
06 mai , 16:20
PSG : Les Parisiens mettent déjà le feu à Munich
06 mai , 16:00
OL : Un international marocain à Lyon, ça chauffe
06 mai , 15:30
Strasbourg a la rage contre Vallecano
06 mai , 15:00
OM : Le Vélodrome est furieux, Benatia va adorer
06 mai , 14:00
TV : M6 envoie Michou au Mondial 2026
06 mai , 13:40
Le PSG veut recruter le fils de Cristiano Ronaldo !
06 mai , 13:20
ASSE : Une banderole assassine apparaît à St-Etienne
06 mai , 13:00
OM : Les supporters refusent d'aller au Havre

Derniers commentaires

OM : Le Vélodrome est furieux, Benatia va adorer

Ou pas😂😂😂

PSG : Les Parisiens mettent déjà le feu à Munich

Tant que ça reste dans cet état d'esprit 👍

OL : Manchester United veut Afonso Moreira

Entièrement d'accord avec toi irremplaçable et comme tu le dit sur 40 on va donner 10 M au sporting 8 pour le % et 2 pour sa formation

Bayern-PSG : Vers un nouveau 5-4, il annonce la couleur

Épargne nous tes certitudes de comptoir... Ce évite le ridicule, tu avais annonce 4-1 pour Liverpool et à la fin Paris a gagné 2 à 0... 😂🤣😂

Bayern-PSG : Vers un nouveau 5-4, il annonce la couleur

Bayern qualifié 👍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading