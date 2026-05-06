Arsenal : Thierry Henry efface les Invincibles

Qualifié en finale de la Ligue des champions, Arsenal peut encore réaliser une saison historique. Les Gunners sont également à la chasse d’un titre en Premier League. Pour Thierry Henry cette équipe n’a rien à envier à celle de 2004.

Arsenal l’a fait ! Les Gunners se hissent 20 ans après en finale de la Ligue des champions pour la deuxième fois de leur histoire. Ce mardi soir, du côté de l’Emirates Stadium, les hommes de Mikel Arteta se sont imposés sur la plus infime des marges (1-0) face à l’Atletico Madrid. Après avoir ramené le nul de la capitale espagnole, les Anglais ont fait le travail à domicile. Arsenal devra désormais patienter ce mercredi soir pour connaître son adversaire entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Les hommes de Mikel Arteta sont encore en lice pour un doublé historique. Avec cinq points d’avance sur Manchester City, les Gunners sont également en course pour remporter la Premier League , un trophée qui fuit le club londonien depuis 2004.

Arsenal 2026, plus impressionnant que 2004 ?

Sur le plateau de CBS ce mardi soir, Thierry Henry n’a pas tari d’éloges sur l’équipe 2025-2026 des Gunners. Légende absolue du championnat anglais, l’ancien international français rend un bel hommage à Mikel Arteta. « Quand on regarde ce que ce groupe a accompli, il faut prendre un peu de recul pour vraiment en prendre la mesure. On parle souvent des "Invincibles" de 2004, mais qu'en est-il de ce que cette équipe a réalisé en traversant la Ligue des champions sans connaître la défaite ? C'est un tout autre niveau. En Europe, la marge d'erreur est inexistante. On l'a vu très clairement lors de cette demi-finale contre l'Atlético, » déclare le deuxième du Ballon d’Or 2003. L’effectif de Mikel Arteta a désormais plus que jamais son destin entre ses mains pour faire basculer à nouveau le club londonien dans une autre dimension. Ce dimanche, les Gunners se déplacent à West Ham dans une rencontre périlleuse face à une formation luttant pour sa survie.