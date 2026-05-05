LdC : Arsenal s'offre une finale 20 ans après !

Demi-finale retour de la Ligue des champions

Emirates Stadium

Arsenal-Atlético Madrid 1-0 (aller 1-1)

Buts : Saka (45e) pour Arsenal

Dans une rencontre fermée et décevante, Arsenal a eu le dernier mot 1-0 grâce à Bukayo Saka. Les Gunners joueront leur deuxième finale de C1, 20 ans après la première.

Après un match aller loin d'être emballant, Arsenal et l'Atlético Madrid ne vendaient pas du rêve pour cette manche retour. Quelle que soit la manière, les deux clubs n'avaient qu'un objectif ce soir : la qualification en finale. Les occasions étaient peu nombreuses en première période. Arsenal prenait le dessus peu à peu dans le jeu et se voyait récompenser avant le repos. Gyökeres servait Trossard. La frappe du Belge était repoussée par Oblak mais droit sur Saka qui marquait.

Après la pause, l'Atlético se réveillait mais la qualité technique faisait défaut aux attaquants pour inquiéter David Raya. La meilleure situation madrilène venait d'une mauvaise remise de la tête adverse. Giuliano Simeone récupérait, crochetait le gardien d'Arsenal mais Gabriel s'interposait de manière virile (51e). Un contact suspect avant un deuxième sur Griezmann de la part de Calafiori (56e). L'arbitre avait sifflé faute sur Gabriel juste avant. Arsenal tenait bon malgré un énorme raté de Gyökeres devant le but espagnol.

Grâce au but de Saka, Arsenal retrouve la finale de la Ligue des champions 20 ans après sa défaite rageante contre le Barça au stade de France (2-1). A Budapest, les Gunners tenteront de gagner un trophée inédit pour eux contre le Bayern ou le PSG. Mais, au vu de leur niveau ce soir, la tâche sera complexe quoi qu'il arrive.