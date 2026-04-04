Ang : Cherki présente ses excuses

Déjà critiqué avant la trêve internationale, Rayan Cherki s’est encore distingué pour de mauvaises raisons. Lors du quart de finale de FA Cup remporté face à Liverpool (4-0) ce samedi, le milieu offensif de Manchester City a enfilé le maillot de son compatriote et adversaire Hugo Ekitike. Une initiative malvenue.

Encore une polémique pour Rayan Cherki. Ce samedi, le milieu offensif de Manchester City a débuté le quart de finale de FA Cup contre Liverpool. Mais ce n’est pas sa performance qui fait parler de l’autre côté de la Manche. Les Anglais s'intéressent beaucoup plus à son geste sur le banc. Remplacé par Tijjani Reihjnders à la 71e, soit trois minutes après la sortie de son compatriote Hugo Ekitike, le Français est allé échanger son maillot avec l’attaquant des Reds.

Cette initiative n’était évidemment pas suffisante pour provoquer un scandale. Sauf que Rayan Cherki a eu la mauvaise idée d’enfiler la tunique rouge alors que le match n’était pas terminé. Très vite, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a été alerté, sans doute par un membre du staff technique choqué. On peut penser que les supporters présents autour n’ont pas non plus aimé. Car dans la foulée, l’international tricolore a levé les bras pour présenter ses excuses.

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Il est clair que le Citizen ne considérait pas son geste comme un manque de respect envers Manchester City et son public. Mais les fans mancuniens, dans l’euphorie après la démonstration face aux Reds, ont quand même du mal à digérer son erreur. Les critiques pleuvent sur les réseaux sociaux où les fidèles de Liverpool s’en prennent aussi à Hugo Ekitike. A noter que Rayan Cherki avait déjà été pointé du doigt avant la trêve internationale. En plein match contre Arsenal (2-0), le meneur de jeu avait lancé une série de jongles, avant d’oser un selfie devant les supporters londoniens après la rencontre. Manifestement, cet épisode ne lui avait pas servi de leçon.