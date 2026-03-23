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Polémique Cherki en Angleterre, même Guardiola devient fou

Premier League23 mars , 22:40
parHadrien Rivayrand
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Ce dimanche à Wembley, Manchester City a remporté la Carabao Cup aux dépens d’Arsenal. Le comportement de Rayan Cherki n’a pas vraiment fait l’unanimité lors de cette finale.
Les Skyblues ont pris le dessus sur Arsenal à Wembley, profitant notamment des erreurs des Gunners en seconde période pour faire la différence. Rayan Cherki décroche ainsi son premier trophée avec sa nouvelle équipe et compte bien poursuivre sur cette lancée. S’il a globalement bien performé contre Arsenal, l’ancien joueur de l’OL s’est également fait remarquer par des gestes jugés polémiques. L’international français s’est en effet amusé à jongler en plein match et à simuler à certains moments, ce qui a agacé en Angleterre, y compris son entraîneur Pep Guardiola.

L'Angleterre grince des dents 

Comme le montrent des séquences diffusées par la télévision britannique, l’entraîneur espagnol de Manchester City n’a en effet pas du tout trouvé le comportement du Français amusant. L’ancien du Barça a notamment secoué la tête. Lors du remplacement de l’ancien joueur de l’OL, Guardiola a enfoncé le clou en lui adressant une petite réprimande sarcastique. Le technicien des Skyblues souhaite que ses joueurs se comportent avec humilité, et un tel geste n’est pas passé inaperçu. Plusieurs supporters et observateurs d’Arsenal ont également critiqué ce que Rayan Cherki a montré lors de cette finale de Carabao Cup.

Lire aussi

Carabao Cup : Man City remporte le titre contre ArsenalCarabao Cup : Man City remporte le titre contre Arsenal
En attendant, c’est bien le Français qui est reparti avec le trophée, marquant ainsi une première consécration avec sa nouvelle équipe. Il aura bientôt l’occasion de mettre de côté le football de club pour se concentrer sur les couleurs nationales, lui qui a été convoqué par Didier Deschamps pour les rencontres amicales aux États-Unis face au Brésil et à la Colombie. Ces matchs représenteront une belle opportunité pour Cherki de se montrer sur la scène internationale et de poursuivre sa progression au plus haut niveau.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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