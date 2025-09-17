ICONSPORT_270639_0195
Ruben Amorim est plus que jamais en danger

Ang : Amorim viré, cinq remplaçants contactés

Premier League17 sept. , 10:40
parMehdi Lunay
Laminé par le voisin Manchester City dimanche, Manchester United vit un nouveau début de saison cauchemardesque. Le temps est déjà compté pour Ruben Amorim d'autant que les Red Devils ont entamé les démarches pour le remplacer à court terme.
Épouvantail de la Premier League pendant plus de 20 ans, Manchester United n'effraye plus que ses propres supporters désormais. Les Red Devils ont encore une fois raté leur entame de saison. Ils n'ont gagné qu'un seul de leurs 4 premiers matchs de championnat, prenant une claque 3-0 dans le derby de Manchester dimanche. Arrivé en cours de saison dernière, Ruben Amorim ne peut plus se dédouaner. Il a effectué la préparation estivale et a validé les transferts du mercato : Benjamin Sesko, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo notamment.

Amorim a trois matchs pour se sauver

Le technicien portugais est de plus en plus menacé, ce que confirme le Daily Mirror. Selon les informations du quotidien anglais, Ruben Amorim a trois matchs pour relancer Manchester United sous peine de perdre son poste. Le programme est copieux avec la réception de Chelsea, un déplacement jamais évident à Brentford et l'accueil de Sunderland. Pour renforcer la pression sur les épaules de l'ancien entraîneur du Sporting, le Daily Mirror précise que Manchester United a déjà contacté cinq potentiels remplaçants sans préciser leurs noms.

Tweet not found

The embedded tweet could not be found…

Les bookmakers anglais ont déjà une petite idée de ces mystérieux entraîneurs. Le manager de Crystal Palace Oliver Glasner est cité avec insistance tout comme ses collègues de Bournemouth Andoni Iraola et de Fulham Marco Silva. Le nom de l'ancien sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate, très apprécié du propriétaire Jim Ratcliffe, est une autre option sérieuse à ce stade. Sélectionneur des Etats-Unis, Mauricio Pochettino serait le cinquième homme de la fameuse liste.
Manchester United

Manchester United

Premier League #14
D
V
N
N
D
Premier League
Premier League
Matchs4
V
Victoire1
M
Match nul1
D
Défaite2
Buts Marqués4
Buts Encaissés7

Matchs Récents

Tout afficher
14 septembre 2025 à 17:30
Premier League
Manchester CityManchester City
3
0
Match terminé
Manchester UnitedManchester United
30 août 2025 à 16:00
Premier League
Manchester UnitedManchester United
3
2
Match terminé
BurnleyBurnley

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
B. Fernandes
8.

B. Fernandes

PORPOR Âge 31 Milieu
Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
B. Mbeumo
19.

B. Mbeumo

FRAFRA Âge 26 Attaquant
Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Ruben Amorim serait donc inspiré de prendre le maximum de points sur les trois prochaines rencontres. Une tâche peu évidente pour celui qui n'a gagné que 8 matchs sur 31 en Premier League depuis sa nomination à la place d'Erik Ten Hag en novembre 2024.
Articles Recommandés
ICONSPORT_270263_0092
Mercato

Liverpool va frapper fort avec Michael Olise

ICONSPORT_271025_0001
Ligue des Champions

PSG - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

ICONSPORT_271029_0003
Ligue des Champions

Bayern - Chelsea : les compos (21h sur Canal+Sport)

ICONSPORT_266997_0574
PSG

PSG : Paris refait une Kvaratskhelia avec Akliouche

Fil Info

20:30
Liverpool va frapper fort avec Michael Olise
20:01
PSG - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)
20:00
Bayern - Chelsea : les compos (21h sur Canal+Sport)
20:00
PSG : Paris refait une Kvaratskhelia avec Akliouche
19:49
Liverpool - Atlético : Les compos (21h sur Canal+Foot)
19:40
La France bat un triste record en Ligue des Champions
19:20
L'OL ciblé par les arbitres, la réponse est terrifiante
19:19
L1 : Lens réagit aux incidents survenus au Parc
19:16
Monaco victime d'un problème avec son avion

Derniers commentaires

PSG - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Bon match ,allez Paris !!

L'OM volé à Madrid, des arbitres confirment

Il y a erreur et erreur... l'erreur subjective sur un point d'interprétation, et l'erreur flagrante que tout le monde voit et dénonce...

L1 : Stéphanie Frappart sanctionnée, c'est décidé

Même la L1 n'a pas le droit à de bons arbitres alors la L2 ...

PSG - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Bon match à tous Allez Paris !!!

OM : Carvajal expulsé, c'est la faute de Rulli

Avec l'OM aucun souvenir d'une mauvaise attitude de Rulli.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading