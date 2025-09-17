Ang : Amorim viré, cinq remplaçants contactés

Laminé par le voisin Manchester City dimanche, Manchester United vit un nouveau début de saison cauchemardesque. Le temps est déjà compté pour Ruben Amorim d'autant que les Red Devils ont entamé les démarches pour le remplacer à court terme.
Épouvantail de la Premier League
pendant plus de 20 ans, Manchester United n'effraye plus que ses propres supporters désormais. Les Red Devils ont encore une fois raté leur entame de saison. Ils n'ont gagné qu'un seul de leurs 4 premiers matchs de championnat, prenant une claque 3-0 dans le derby de Manchester
dimanche. Arrivé en cours de saison dernière, Ruben Amorim ne peut plus se dédouaner. Il a effectué la préparation estivale et a validé les transferts du mercato
: Benjamin Sesko, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo notamment.
Amorim a trois matchs pour se sauver
Le technicien portugais est de plus en plus menacé, ce que confirme le Daily Mirror. Selon les informations du quotidien anglais, Ruben Amorim a trois matchs pour relancer Manchester United sous peine de perdre son poste. Le programme est copieux avec la réception de Chelsea, un déplacement jamais évident à Brentford et l'accueil de Sunderland. Pour renforcer la pression sur les épaules de l'ancien entraîneur du Sporting, le Daily Mirror précise que Manchester United a déjà contacté cinq potentiels remplaçants sans préciser leurs noms.
Les bookmakers anglais ont déjà une petite idée de ces mystérieux entraîneurs. Le manager de Crystal Palace Oliver Glasner est cité avec insistance tout comme ses collègues de Bournemouth Andoni Iraola et de Fulham Marco Silva. Le nom de l'ancien sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate, très apprécié du propriétaire Jim Ratcliffe, est une autre option sérieuse à ce stade. Sélectionneur des Etats-Unis, Mauricio Pochettino serait le cinquième homme de la fameuse liste.
Ruben Amorim serait donc inspiré de prendre le maximum de points sur les trois prochaines rencontres. Une tâche peu évidente pour celui qui n'a gagné que 8 matchs sur 31 en Premier League depuis sa nomination à la place d'Erik Ten Hag en novembre 2024.