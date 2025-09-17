Ang : Amorim viré, cinq remplaçant contactés

Laminé par le voisin Manchester City dimanche, Manchester United vit un nouveau début de saison cauchemardesque. Le temps est déjà compté pour Ruben Amorim d'autant que les Red Devils ont entamé les démarches pour le remplacer à court terme.

Amorim a trois matchs pour se sauver

Le technicien portugais est de plus en plus menacé, ce que confirme le Daily Mirror. Selon les informations du quotidien anglais, Ruben Amorim a trois matchs pour relancer Manchester United sous peine de perdre son poste. Le programme est copieux avec la réception de Chelsea, un déplacement jamais évident à Brentford et l'accueil de Sunderland. Pour renforcer la pression sur les épaules de l'ancien entraîneur du Sporting, le Daily Mirror précise que Manchester United a déjà contacté cinq potentiels remplaçants sans préciser leurs noms.

Les bookmakers anglais ont déjà une petite idée de ces mystérieux entraîneurs. Le manager de Crystal Palace Oliver Glasner est cité avec insistance tout comme ses collègues de Bournemouth Andoni Iraola et de Fulham Marco Silva. Le nom de l'ancien sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate, très apprécié du propriétaire Jim Ratcliffe, est une autre option sérieuse à ce stade. Sélectionneur des Etats-Unis, Mauricio Pochettino serait le cinquième homme de la fameuse liste.

Manchester United Premier League # 14 D V N N D Premier League Matchs 4 V Victoire 1 M Match nul 1 D Défaite 2 Buts Marqués 4 Buts Encaissés 7 Matchs Récents Tout afficher 14 septembre 2025 à 17:30 Premier League Manchester City 3 — 0 Match terminé Manchester United 30 août 2025 à 16:00 Premier League Manchester United 3 — 2 Match terminé Burnley Meilleurs Joueurs Tout afficher 8 . B. Fernandes POR • Âge 31 • Milieu Matchs 4 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 19 . B. Mbeumo FRA • Âge 26 • Attaquant Matchs 4 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Ruben Amorim serait donc inspiré de prendre le maximum de points sur les trois prochaines rencontres. Une tâche peu évidente pour celui qui n'a gagné que 8 matchs sur 31 en Premier League depuis sa nomination à la place d'Erik Ten Hag en novembre 2024.