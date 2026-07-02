Alvaro Arbeloa va signer à Fulham

Belgique : Le sidérant manque d’humilité de Rudi Garcia

je sais pas comment ca se passait a l'om, mais rudi garcia protégeait son groupe à l'ol. je vois pas de melon surdimensionné, mais contrairement a beaucoup de coachs, lui ne pratique la fausse modestie, il dit les choses de façon honnete comme hier soir.