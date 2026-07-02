Alvaro Arbeloa va signer à Fulham

Alvaro Arbeloa va signer à Fulham

Premier League02 juil. , 12:04
parGuillaume Conte
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Ejecté par le Real Madrid après avoir pris la suite de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa va faire un joli rebond en devenant l’entraineur de Fulham. L’ancien défenseur espagnol attend son permis de travail mais selon Sky Sports, tout est bouclé pour son arrivée. Il remplacera Marco Silva, qui a réussi quelques miracles à Craven Cottage ces dernières années.
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