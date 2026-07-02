Alvaro Arbeloa va signer à Fulham

je sais pas comment ca se passait a l'om, mais rudi garcia protégeait son groupe à l'ol. je vois pas de melon surdimensionné, mais contrairement a beaucoup de coachs, lui ne pratique la fausse modestie, il dit les choses de façon honnete comme hier soir.
On va bien voir. C'est Barcola qui décide.
Oui, je dénonçais par mon message, le biais des 2 facettes de cette "hypocrisie".
Pourquoi pas !... ce serait très intéressant pour l'OL.
Je ne t'insulte pas, je fais une description de ta pauvre personne. ^^
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