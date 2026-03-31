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Roberto de Zerbi

A peine nommé à Tottenham, De Zerbi prend une tempête

Premier League31 mars , 22:00
parMehdi Lunay
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Roberto de Zerbi a été nommé sur le banc de Tottenham pour sauver les Spurs de la relégation. Le choix de l'Italien est contesté par les supporters londoniens. Sa proximité avec Mason Greenwood les gêne énormément.
Tottenham tremble, un ex-Marseillais arrive de nouveau en sauveur. Après l'intermède Igor Tudor complètement raté, Roberto de Zerbi débarque sur le banc des Spurs. Le bouillant italien a été nommé officiellement ce mardi. L'ancien entraîneur de l'OM a conservé une belle cote en Angleterre où il avait dirigé Brighton par le passé. Dans le jeu comme dans l'état d'esprit, De Zerbi a montré de très belles choses en Premier League. Cependant, sa venue crispe les supporters des Spurs.

Un soutien choquant pour Greenwood

Ses compétences ne sont pas remises en cause. Le problème vient surtout de sa relation avec Mason Greenwood. De Zerbi a poussé pour le transfert de l'attaquant anglais à Marseille en 2024. Le joueur était pourtant persona non grata en Angleterre depuis la plainte de sa compagne à son encontre pour des faits de violence. Le technicien italien n'a jamais chargé Greenwood pour cette affaire. Au contraire, il n'a eu de cesse de le décrire comme une « bonne personne » voire un « fils » devant les médias.
Des propos jugés inacceptables par le Tottenham Hotspur Supporters' Trust, un groupe de supporters très influent. Dans un communiqué, l'association a critiqué la nomination de Roberto de Zerbi. « Bien que nous soyons conscients du nombre limité d'entraîneurs ayant une expérience récente en Premier League, et de la nécessité d'agir rapidement face à la menace de relégation qui plane sur les Spurs, cette nomination soulève de graves inquiétudes, et de nombreux supporters nous ont contactés pour nous inciter à exprimer leur profond mécontentement », a écrit le Trust avant d'approfondir.

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« Les propos de De Zerbi concernant Mason Greenwood étaient inutiles, maladroits et profondément offensants pour un grand nombre de supporters et ont sans aucun doute alarmé les victimes de violences masculines. Nous pensons que ces déclarations, si elles restent sans réaction, vont diviser les supporters à un moment où nous devons tous nous unir pour soutenir l'équipe », a lâché le groupe. De quoi tendre l'ambiance et compliquer les premiers pas de Roberto de Zerbi chez les Spurs.
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