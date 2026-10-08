60 points de pénalité, la sanction contre City confirmée

Deux sources différentes ont confirmé que la sanction probable qui se dessinait contre Manchester City était une perte de 60 points au classement de la saison prochaine.

Coupable de plus de 110 infractions aux règles financières du championnat anglais, Manchester City peut s’attendre à recevoir une sanction exemplaire. Pour le moment, seule sa culpabilité a été avérée et le club anglais peut encore attendre de voir son appel aboutir ou non, sachant qu’il a été officiellement effectué la semaine dernière seulement.

Mais déjà, les avis se multiplient pour connaitre la sanction pour les violations du règlement du championnat anglais entre 2009 et 2018, et savoir si elle sera sévère ou adoucie. Une tendance se dessine toutefois, et elle a même été confirmée par deux sources différentes. Il s’agirait d’un retrait de points assez spectaculaire, valable pour la saison 2027-2028, et qui se porterait sur un total de 60 points en moins.

« Ce n’est pas totalement certain, mais deux sources m’ont confirmé que City allait subir une déduction de 60 points de la part de la Premier League, et la sanction sera appliquée pour la saison prochaine. Cela donnerait au club une chance supérieure de se sauver. Je ne garantis pas que ce sera la décision finale, mais c’est ce qu’il se dit dans les instances, cela pourrait satisfaire ceux qui veulent une sanction exemplaire, et permettre à City de se sauver quand même », a livré Alan Brazil, journaliste pour Talk Sport.

Une déduction de points resterait en tout cas dans la logique de la Premier League, qui a déjà prononcé ce type de sanctions contre Everton par le passé, avec 8 points en moins après appel pour des faits bien moins graves. Manchester City aurait ainsi l’occasion de contester ces 60 points en moins, et sauver sa peau en Premier League au final s'il réalise une très solide saison.