PL : Manchester City envoyé en cinquième division

PL : Manchester City envoyé en cinquième division

Premier League
parHadrien Rivayrand
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Manchester City risque gros dans les prochaines semaines. Le club mancunien pourrait repartir depuis le niveau amateur...
Manchester City fait les gros titres ces dernières heures en Angleterre. Le club anglais a été reconnu coupable de la grande majorité des violations financières qui lui étaient reprochées. Les sanctions pourraient être très lourdes pour les Skyblues. Un retrait de points, une exclusion des compétitions européennes, une interdiction de recrutement ou encore une importante amende pourraient notamment être prononcés à l'encontre de Manchester City. Toutes ces sanctions pourraient même se cumuler. Et si les instances se montraient particulièrement sévères avec les pensionnaires de l'Etihad Stadium, les fans du club pourraient bien voir leur équipe évoluer au niveau amateur...

Manchester City, le pire est envisagé 

Selon les informations de Duncan Castles, plusieurs formations poussent pour voir Manchester City lourdement sanctionné et même relégué, mais également pour voir les propriétaires d'Abou Dhabi plier bagages dans le même temps. Dans le pire des scénarios évoqués, Manchester City pourrait même être envoyé en National League, soit le cinquième échelon du football anglais.
Bien évidemment, si une telle sanction était prononcée, de nombreuses stars de Manchester City iraient voir ailleurs. Plusieurs clubs sont déjà à l'affût pour récupérer les meilleurs joueurs actuels des Skyblues. C'est donc un monument du football anglais qui pourrait être contraint de repartir de tout en bas. Le club mancunien a déjà fait appel de la décision rendue contre lui et entend défendre ses intérêts. Mais la peur grandit de jour en jour à City.

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C'est dans ce contexte particulièrement tendu que les joueurs du club doivent se préparer pour la suite de la saison. Le club vise le titre en Premier League, mais aura également de fortes ambitions en Ligue des champions. Dans quelques jours, les Skyblues recevront notamment le Paris Saint-Germain pour un choc très attendu par les fans et les observateurs des deux formations.
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Derniers commentaires

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Attends voir avant de la ramener ! Après City... le PSG vas y passer ! ^^

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Impossible de voter Car je pense que les amateurs de foot n'ont tout simplement plus les moyens et font des choix. En tous cas c'est ce que je vois autour de moi.

OL : Tolisso toujours aussi fort, Zidane ne peut pas l’ignorer

Ce serais magnifique pour lui et surtout mérité. Mais 10 matchs de plus dans la saison, moi qui pense que Paulo ne le préserve pas assez.....

OL : Tolisso toujours aussi fort, Zidane ne peut pas l’ignorer

Je pense que Zidane tient déjà les joueurs qu'il utilisera et n'a pas besoin de Tolisso comme Deschamps lui non plus ne l'avait pas appelé.

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Du rechauffé je crois qu'il a dit ca y a un petit moment deja.

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