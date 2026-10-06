Manchester City viré 5 ans de Premier League, ça va très loin

L'heure de la sanction approche pour Manchester City, coupable de malversations financières pendant 10 ans en Premier League. Une légende de Liverpool veut voir des têtes tomber, et City disparaitre du paysage.

Joueur emblématique de Liverpool, Jamie Carragher est désormais un consultant très écouté, mais qui n’oublie jamais de rappeler qu’il défendra toujours son club de coeur. Le latéral droit, connu pour sa hargne sur le terrain plus que ses qualités techniques, a décidé de rester dans le même ton avec Manchester City. L’ancien international anglais veut des sanctions exemplaires contre les Sky Blues, qui ont été reconnus coupables de plus de 114 infractions aux règles financières de la Premier League par un comité indépendant.

Il ne veut plus voir City en Premier League

Si Manchester City conteste cette décision et a déjà annoncé son appel officiellement, la sanction contre le club qui a quasiment tout gagné ces dernières années est encore attendue. Jamie Carragher veut que Liverpool et les autres clubs récupèrent les titres qui lui ont été volés par une équipe améliorée avec de l’argent qu’il n’aurait pas du avoir. Et en plus de cela, le consultant exige des sanctions sur le long terme contre Manchester City.

« Maintenant que nous savons qu’ils sont coupables, oui, il y a un appel, mais maintenant qu’ils ont d’abord été reconnus coupables de manière aussi nette, je ne pense plus que quiconque veuille attendre. La décision doit être prise et applicable dès cette saison. Je pense que la sanction devrait s’étendre sur plusieurs années, trois à cinq ans, et alors les joueurs partiraient. Et je pense que les propriétaires doivent quitter le club. Comment peut-on leur faire confiance après cela ? », a lancé Jamie Carragher, qui souhaite voir Manchester City être privé de remontée en Premier League pendant plusieurs années, pour revenir uniquement quand les Emirats Arabes Unis auront vendu le club ou que les dirigeants auront tous laissé leur place.

Une volonté farouche qui démontre que les sanctions contre Manchester City sont très attendues en Premier League, alors que la tournure politique de cette situation est aussi crispante pour les autorités anglaises.