Manchester City viré 5 ans de Premier League, ça va très loin

Le problème pour Carragher c'est les avocats de City vont essayer de démonter les accusations des soi disantes 114 infractions. C'est pour cela qu'ils ont fait appel avant la sanction. Et c'est très bien joué.
Qu'il ferme sa gueule Carragher ancien joueur de Liverpool. Ce n'est pas lui qui va prendre la décision. En plus 5 ans sans City en PL c'est du grand n'importe quoi.
Attention ! Appel d'offre pour diffuser le championnat ou L1 + , à partir de début Novembre Fin des consultations début décembre Donc si ça veut enfin rigoler, on pourrait avoir une bonne surprise pour les droits tv
Bien dit et bien écrit mais je doute que ce projet soit réaliste au PARC. C’est pourtant pas un drame de vouloir faire un grand stade moderne ailleurs,presque tous les grands clubs européens sont passés par là et s’en portent bien.
Genre maintenant on doit se taper une pub avant de lire vos torchons ?! Allez hop je désinstalle et je quitte f01
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
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|1
|3
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|9
|9
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|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
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|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Jamie Carragher believes Manchester City should be punished for up to FIVE YEARS to force their biggest stars to leave: “I think the punishment should be over a number of years, THREE to FIVE years, and then players would move on. “If it’s just one season, a few