Michael Olise vendu, le Bayern dit oui à 140 millions d’euros

Avec 9 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Michael Olise casse la baraque au Bayern Munich. Au point d’être la cible de deux géants de Premier League.

Transféré au Bayern Munich en provenance de Crystal Palace pour 53 millions d’euros en juillet 2024, Michael Olise s’est adapté à la vitesse de l’éclair en Bundesliga. Acteur majeur du parcours des Bavarois pour retrouver le titre de champion d’Allemagne la saison dernière, le meneur de jeu de l’équipe de France est aussi en très grande forme en ce début d’exercice 2025-2026.

Avec déjà 9 buts et 10 passes décisives au compteur, il s’impose comme l’un des plus grands talents offensifs du football européen actuellement. Un talent qui ne passe pas inaperçu en Premier League, où l’on connaît bien Michael Olise après son long passage à Reading puis à Crystal Palace. Une source proche du dossier n’a d’ailleurs pas caché au média Caught Offside qu’en cas de proposition à hauteur de 140 millions d’euros, le Bayern Munich ne s’opposera pas au départ de Michael Olise, le club bavarois ne pouvant refuser une plus-value de presque 100 millions d’euros.

« Liverpool suit de près Olise, il est leur premier choix pour remplacer Salah. Le Bayern souhaite le conserver, mais chaque joueur a un prix, et ils pourraient envisager une vente si une offre de 130 à 140 millions d’euros se présente » a déclaré cette source au média britannique, qui indique qu’Arsenal est également très intéressé par Michael Olise. Manchester United suit aussi la situation du gaucher de l’équipe de France, mais les Red Devils partent de plus loin.

Le Barça est aussi à l'affût pour Olise

Le journaliste britannique Mark Brus cite enfin le FC Barcelone parmi les courtisans de Michael Olise. Mais à moins d’une vente de Lamine Yamal ou de Raphinha pour un prix colossal, le club catalan n’a aucune chance de rivaliser avec les géants anglais sur le plan financier pour boucler un tel transfert. Michael Olise va en tout cas avoir l’embarras du choix l’été prochain et pour le Bayern, il faudra avoir les reins très solides afin de réussir à le conserver.