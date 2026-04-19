Le Bayern remporte son 35e titre en Bundesliga





Auteur d’un cavalier seul tout au long de cette saison, le Bayern Munich pourra préparer tranquillement les deux matchs face au PSG. Avec son succès 4-2 face à Stuttgart, le club bavarois a validé son 35e titre de champion d’Allemagne, avec 15 points d’avance sur le Borussia Dortmund à quatre journées de la fin.