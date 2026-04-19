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Le Bayern remporte son 35e titre en Bundesliga

Bundesliga19 avr. , 19:28
parGuillaume Conte
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Auteur d’un cavalier seul tout au long de cette saison, le Bayern Munich pourra préparer tranquillement les deux matchs face au PSG. Avec son succès 4-2 face à Stuttgart, le club bavarois a validé son 35e titre de champion d’Allemagne, avec 15 points d’avance sur le Borussia Dortmund à quatre journées de la fin.
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Derniers commentaires

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Il est pas sur la feuille de match abruti!!! C'est toi qui devrait être suivi par un psy... pas possible d être aussi débile

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Et alors ? Les autres... ce sont des peintres ? D'ailleurs... Endrick risque de faire un gros match ce soir.

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Pour b....... Marseille oui ok

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Les usa oui bien sur c est des saints......pas grave bravo rennes et meme une victoire ce soir de lyon

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Le déclin de l'empire américain

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
Rennes
53301587524111
5
O. Marseille
523016410584018
6
O. Lyonnais
51291568432914
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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