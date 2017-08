TFC : Dupraz se « chie dans le froc » face au PSG de Neymar

Dans : TFC, Ligue 1, PSG.

D'apparence serein, Pascal Dupraz avoue cependant avoir les chocottes avant de se rendre au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain de Neymar ce dimanche soir.

Le 23 septembre 2016, soit en début de saison dernière, le Toulouse de Dupraz faisait chuter le PSG en Ligue 1 dans son Stadium (2-0). Mais un an plus tard, la donne a considérablement changé. Unai Emery a d'abord pris ses marques en France, et le club francilien s'est aussi considérablement renforcé cet été en recrutant notamment Dani Alves, et surtout Neymar. Devenu le joueur le plus cher au monde, grâce à son transfert de 222 ME, l'attaquant brésilien est la nouvelle terreur du championnat de France. Et l'entraîneur du TFC, qui n'a pas loupé les grands débuts de l'ancien du Barça face à Guingamp la semaine dernière, a des craintes.

« Si on ne défend pas contre Paris, on est sûrs de perdre cent fois sur cent. Même si on fait autre chose, Paris sera capable de trouver la parade. Il va falloir se comporter comme des bonshommes et faire valoir nos qualités. Si on résiste, Paris peut faire preuve d’imprudence et s’il se montre imprudent, il peut se découvrir. Le PSG est parfois moins motivé lorsqu’il joue contre des équipes comme la nôtre. Bon, là, c’est la première de Neymar au Parc, donc il ne faut pas trop y compter. Neymar, son volume de course est ahurissant. C’est un extraterrestre. Serein ? Ma relative sérénité est feinte. En vrai, je me chie dans le froc (rires) », a lancé, sur L’Equipe, Dupraz, qui vient donc au Parc avec une tactique défensive bien précise sans un marquage individuel sur Neymar. À voir si cela suffira face à l'ogre parisien...