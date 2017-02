TFC : Dupraz évite la taule et explique ce qu'aurait du faire le Barça

Dans : TFC, Ligue 1, PSG.

Pascal Dupraz, entraîneur du TFC, après le nul au PSG (0-0) : « Toulouse plus fort que le Barça ? Les 14 joueurs du TFC ont couru, et ça fait la différence. On a fait une bonne première mi-temps. On aurait voulu mieux faire en seconde, où on a fait que défendre. Mais on ne va pas faire la fine bouche. Nos supporters, qui n'ont pas pu venir à Paris à cause des prix élevés, doivent être fiers de leurs couleurs. Une victoire à l'aller et un nul au retour contre le PSG ? Meneur d'hommes, oui et non, on a étudié l'adversaire. C'est difficile de jouer contre Paris avec un jeu prétentieux, comme le Barça l'a fait... L'expulsion du banc de touche ? Ce soir, l'arbitre en a trop fait. On aurait dit que c'était un crime de lèse-majesté de siffler contre Paris. Il a mis six minutes de temps additionnel, j'ai cru qu'il en mettait quinze. J'ai eu peur de me retrouver en taule ce soir... », a-t-il déclaré sur Canal +.