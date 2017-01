TFC : Avec Delort, Dupraz remet un coup au moral de l’ASSE

Dans : TFC, ASSE, Mercato.

Pour renforcer un secteur offensif en difficulté, Toulouse a obtenu le prêt de l’attaquant monégasque Corentin Jean. Mais le Téfécé ne s’arrêtera pas là.

Depuis plusieurs semaines, l’actuel 10e de Ligue 1 se démène sur le dossier Andy Delort (25 ans). Et pour cause, l’avant-centre en manque de temps de jeu aux Tigres de Monterrey ne manque pas de sollicitations, surtout en France. On parle notamment de l’intérêt de l’AS Saint-Etienne, annoncée comme le principal concurrent du TFC.

Mais comme nous vous l’indiquions mardi, l’entraîneur stéphanois Christophe Galtier n’y croit plus trop à cause du montant réclamé par le club mexicain. De son côté, Toulouse semble en mesure de conclure le transfert de Delort qui, selon Pascal Dupraz, se verrait bien sous le maillot violet. « S’il va venir ? Je l’espère. Le joueur veut venir à Toulouse », a confié le coach toulousain selon 20 Minutes, après l’entraînement ce mercredi. L’ancien Caennais s’éloigne encore un peu plus des Verts.