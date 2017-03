CdL : La LFP dévoile qui sera l'arbitre de la finale PSG-Monaco

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, PSG, Monaco.

Le samedi 1er avril prochain, le Paris Saint-Germain affrontera l'AS Monaco en finale de la Coupe de la Ligue au stade du Parc OL. Et ce lundi, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé le nom de l'arbitre pour ce match au sommet.

« Frank Schneider a été désigné pour arbitrer la 23e Finale de la Coupe de la Ligue entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain, au Parc OL. A 37 ans, l’arbitre international va diriger sa première finale de Coupe de la Ligue, après avoir été 4e arbitre lors de la Finale 2014/2015. Pour cette rencontre, ses assistants seront Djemel Zitouni et Nicolas Henninot. L’équipe arbitrale sera complétée par un duo d’arbitres additionnels internationaux, Nicolas Rainville et Amaury Delerue. Enfin, Mikael Lesage a été désigné pour être le 4e arbitre de cette Finale », précise, dans un communiqué, la LFP.