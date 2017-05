Un pauvre OL sans défense se fait lessiver par l'Ajax !

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, OL.

En demi-finale aller de l'Europa League, l'OL a sérieusement hypothéqué ses chances de qualification ce mercredi en s'inclinant 4 à 1 à Amsterdam. Lyon se condamne à l'exploit face à l'Ajax dans une semaine.

Dans une Amsterdam ArenA comble, l'Olympique Lyonnais entamait tranquillement sa demi-finale, les joueurs de Genesio prenant rapidement le contrôle du match, sans vraiment forcer leur talent. Mais, alors que l'on s'ennuyait ferme, l'OL allait craquer une première fois. Sur un coup-franc, consécutif à une faute bête de Morel, Ziyech adressait une frappe que Traoré effleurait de la tête, ce qui trompait Lopes (1-0, 25e). Lyon était désormais secoué et sur un dégagement totalement raté du gardien de Lyon, Traoré lançait Dolberg, lequel doublait la mise à la fureur du coach rhodanien (2-0, 34e).

Après cette première période cauchemardesque, on comptait sur Lyon pour réussir la même chose que contre la Roma et Besiktas, à savoir se réveiller. Mais, sur une nouvelle perte de balle, cette fois signée Tousart, Younes adressait une frappe que Lopes ne pouvait qu'effleurer, Diakhaby repoussait le ballon...lequel avait cependant nettement franchi la ligne, ce que l'arbitre avait vu (3-0, 49e). Il fallait attendre la 52e minute pour voir la première véritable grosse occasion de Lyon, mais le gardien de l'Ajax détournait la belle frappe de Fekir.

Cependant, comme souvent cette saison, l'OL pouvait s'en remettre à Valbuena. Et sur un centre de Jallet repoussé par la défense néerlandaise, le milieu lyonnais adressait une frappe parfaite qu'Onana ne pouvait arrêter (1-3, 66e). Le match s'emballait et les deux formations se rendaient coup pour coup, Fekir perdant un duel avec le portier de l'Ajax alors qu'il était idéalement passé (69e). Deux minutes plus tard, sur une nouvelle errance de la défense rhodanienne, mal alignée, Traoré foudroyait de près Lopes (4-1, 71e). L'OL se remettait en mode Titanic, chaque attaque néerlandaise étant une énorme occasion. Genesio décidait alors de lancer Lacazette à la place de Cornet (76e), histoire de tenter un pari offensif. Mais cela ne changeait rien à la faillite défensive lyonnaise, qui était à chaque fois au bord de l'explosion. Et si Lyon se créait une ou deux occasions, ce score de 4-1 était finalement plutôt flatteur tant l'OL était à l'agonie. Jeudi prochain, l'Olympique Lyonnais devra réaliser un vrai exploit pour se qualifier pour la finale.