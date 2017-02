Manchester United était juste trop fort pour l'ASSE

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, ASSE.

Placés dans l'obligation de réaliser un énorme exploit, ce mercredi contre Manchester United, les joueurs de l'AS Saint-Etienne n'ont jamais été en mesure de rêver. Et les Mancuniens se sont imposés 1 à 0 dans le Chaudron.

Pour les Verts, les choses étaient claires dès le coup d'envoi, il fallait vite marquer afin d'essayer de faire douter Manchester United, victorieux 3-0 à Old Trafford. Mais hélas pour l'ASSE, dès la 13e minute, et malgré une ambiance bouillante à Geoffroy-Guichard, ce sont les Red Devils qui ouvraient le score et tuaient le suspense. En effet, sur un centre de Mata, Mkhitaryan reprenait le ballon de la semelle sous le nez de Perrin et trompait Ruffier (0-1). La messe était dite, puisqu'il fallait désormais que les Verts marquent cinq buts pour se qualifier.

Et, dans un match qu'ils ont eu du mal à emballer, les joueurs stéphanois n'ont jamais réellement inquiété Manchester United, même quand la formation anglaise s'est retrouvée à dix après l'expulsion de Bailly (63e). Essayant d'au moins égaliser, sans y parvenir, l'ASSE quitte donc l'Europa League sans avoir jamais réellement approché la qualification. L'AS Saint-Etienne peut cependant se féliciter d'avoir gagné, et de loin, le match des tribunes.