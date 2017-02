Man Utd : Rooney et Carrick laissés au repos contre l'ASSE

José Mourinho a annoncé ce mercredi après-midi que pour la réception de l'AS Saint-Etienne, jeudi soir à Old Trafford, Wayne Rooney et Michael Carrick seraient laissés au repos. Marcos Rojo est lui disponible pour ce match aller d'Europa League entre Manchester United et l'ASSE.